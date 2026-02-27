نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي وسان جيرمان ضدّ تشلسي في ثمن النهائي

باتت هذه القمة الإسبانية الإنجليزية، من كلاسيكيات المسابقة الأوروبية الأم، إذ تواجها 11 مرة منذ موسم 2019-2020، و15 مرة في المجمل منذ مواجهتهما الأولى في دوري المجموعات موسم 2012-2013، علما بأن ريال خرج منتصرا ست مرات، مقابل خمس لسيتي.

الكأس "ذات الأذنين" في سويسرا، الجمعة (Getty Images)

أوقعت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أقيمت الجمعة في نيون السويسرية، ريال مدريد الإسباني صاحب الألقاب الـ15 القياسية وجها لوجه مع مانشستر سيتي الإنجليزي في أبرز المواجهات.

وتقام مباريات ذهاب ثمن النهائي في 10 و11 آذار/ مارس، قبل خوض الإياب في 17 و18 منه.

وباتت هذه القمة الإسبانية الإنجليزية، من كلاسيكيات المسابقة الأوروبية الأم، إذ تواجها 11 مرة منذ موسم 2019-2020، و15 مرة في المجمل منذ مواجهتهما الأولى في دوري المجموعات موسم 2012-2013، علما بأن ريال خرج منتصرا ست مرات، مقابل خمس لسيتي، وأربعة تعادلات.

الكأس "ذات الأذنين" في سويسرا، الجمعة (Getty Images)

وفي باقي المواجهات، يخوض حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة صعبة أمام تشلسي الإنكليزي.

كما أسفرت القرعة عن مواجهتين إنجليزيتين إسبانيتين إضافيتين، إذ يلعب برشلونة أمام نيوكاسل، وأتلتيكو مدريد أمام توتنهام.

(Getty Images)

ويضرب بايرن ميونيخ الألماني موعدا مع أتالانتا آخر ممثلي إيطاليا في البطولة، فيما يواجه أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي نظيره باير ليفركوزن الألماني.

ويلعب ليفربول الإنجليزي أمام غلطة سراي التركي الذي أسقطه في دور المجموعة الموحدة 0-1 في إسطنبول، في حين يواجه مفاجأة البطولة بودو غليمت النروجي الذي أقصى وصيف بطل النسخة الماضية إنتر الإيطالي، نظيره سبورتينغ البرتغالي.

(Getty Images)

وفي ما يأتي النتائج الكاملة لقرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم:

ريال مدريد (إسبانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا)

بودو غليمت (النرويج) - سبورتينغ (البرتغال)

باريس سان جيرمان (فرنسا) - تشلسي (إنجلترا)

نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) - برشلونة (إسبانيا)

غلطة سراي (تركيا) - ليفربول (إنجلترا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)- توتنهام هوتسبر (إنجلترا)

أتالانتا (إيطاليا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)

باير ليفركوزن (ألمانيا) - آرسنال (إنجلترا)