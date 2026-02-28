هاتريك ليامال وليفربول يسحق ويستهام ولوكاكو يخطف الفوز لنابولي

تمكن برشلونة من تعزيز صدارته بفوزه برباعية على فياريال، فيما قسا ليفربول على ويستهام بخماسية، واستطاع لوكاكو من اقتناص هدف الفوز لنابولي في مباراة صعبة.

عزز فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز كبير على ضيفه فياريال بنتيجة 4-1، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وسجل لامين يامال ثلاثية لبرشلونة بالدقائق 28 و37 و69، وأضاف الرابع البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالوقت بدل من الضائع للشوط الثاني، في حين كان السنغالي باب جاي قد سجل هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 49.

ورفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، الذي يلتقي في نفس الجولة مع خيتافي يوم الإثنين.

أما فياريال فقد تجمد رصيده عند 51 نقطة في المركز الثالث، وهو المركز الذي قد يفقده حال فوز أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة على ريال أوفييدو في وقت لاحق اليوم.

قدم برشلونة مباراة هجومية قوية، وضع فيها منافسه تحت ضغط دائم، وأجبره على محاولة التصدي لهجماته فقط لاسيما خلال الدقائق الأولى، التي كان إيقاع اللعب فيها سريعا.

وفي الدقيقة 28 نجح لامين يامال في أن يسجل هدف التقدم لبرشلونة، بعد تمريرة رائعة من فيرمين لوبيز وضعته في موقف انفراد بالمرمى، عقب استخلاص ناجح للكرة من لاعبي خط وسط برشلونة.

وبعد 9 دقائق عاد يامال ليسجل هدفا ثانيا، وهذه المرة بمجهود فردي رائع بعدما تسلم الكرة بحدود منطقة الجزاء من جهة اليمين، ليراوغ المدافعين قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني نجح فياريال في تقليص الفارق بهدف السنغالي باب جاي، الذي استغل ارتباكا دفاعيا من لاعبي برشلونة عقب ركنية فشل الدفاع في إبعادها بالشكل الأمثل، ليسدد كرة من أمام المرمى مباشرة وتسكن الشباك.

وأجرى هانسي فليك مدرب برشلونة تبديلات أعادت لفريقه التوازن والسيطرة على وسط الملعب الهجومي، حيث شارك بيدري بدلا من داني أولمو، ثم لعب روبرت ليفاندوفسكي بديلا لفيران توريس.

وفي الدقيقة 69، أرسل بيدري تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب، وضعت لامين يامال في موقف انفراد ليسدد في الشباك بإنهاء رائع ويكمل "الهاتريك" الأول في مسيرته.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نجح ليفاندوفسكي في تسجيل هدف رابع، بعدما تابع عرضية الفرنسي جول كوندي أمام المرمى، بتسديدة في الشباك.

ويمثل هذا الفوز دفعة معنوية قوية لبرشلونة قبل مباراة صعبة ضد أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل، بعدما فاز أتلتيكو في مباراة الذهاب 4 -صفر.

ليفربول يقسو على ويستهام يونايتد بخماسية في الدوري الإنجليزي

أمطر ليفربول شباك ضيفه ويستهام يونايتد ليهزمه بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بثلاثية في الشوط الأول سجلها هوجو إيكيتيكي، وفيرجيل فان دايك، وأليكسيكس ماك أليستر في الدقائق 5 و24 و43، وأضاف كودي جاكبو، وآكسيل ديساسي مدافع ويستهام بالخطأ في مرماه الهدفين الرابع والخامس بالدقيقتين 70 و82.

وقلص الضيوف الفارق بهدفين سجلهما توماس سوتشيك، وفالنتين كاستيلانوس في الدقيقتين 49 و75.

وحقق ليفربول بذلك فوزه الثالث تواليا ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي سيستقبل كريستال بالاس، غدا الأحد، في إطار نفس الجولة.

أما ويستهام فبقي في منطقة الخطر، بعدما تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر، ليبقى مهددا بالهبوط.

وأحبط ليفربول معنويات ضيفه بهدف مبكر بعد مرور خمس دقائق سجله إيكيتيكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة بينية من زميله ريان جرافينبرخ، ليحرز المهاجم الفرنسي هدفه رقم 11 في الدوري الإنجليزي.

وكاد الفريق اللندني أن يدرك التعادل سريعا لكن اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس أضاع فرصتين قريبتين من مرمى "الريدز"، بينما تصدى مادس هيرمانسن لتسديدة قوية من جرافينبرخ في الدقيقة 20.

استغل ليفربول تميزه في الركلات الركنية ليهز شباك ضيفه بهدفين، أولهما في الدقيقة 24 من ركنية نفذها المجري دومينيك سوبوسلاي، وارتقى لها فان دايك برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 43 نفذ محمد صلاح ركلة ركنية من الجهة اليمنى، ارتقى لها فان دايك برأسه لتصل الكرة إلى إيكيتيكي الذي مهدها إلى ماك أليستر ليسدد الأخير بقوة في الشباك، ليتقدم ليفربول بفارق مريح وسط جماهيره بانتهاء الشوط الأول.

إلا أن الفريق اللندني نجح في تقليص الفارق بعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني بكرة عرضية من الحاج مالك ضيوف قابلها سوتشيك بقدمه في شباك البرازيلي أليسون حارس مرمى ليفربول.

وكاد ليفربول أن يوسع الفارق مجددا لكن مهاجمه الهولندي كودي جاكبو أضاع فرصة محققة على بعد أمتار قليلة من المرمى مسددا الكرة بغرابة بجوار القائم في الدقيقة 54.

تصدى أليسون لتسديدة ماتيوس فيرنانديز، ورد ليفربول سريعا بهجمة مرتدة أنهاها صلاح بتسديدة خارج المرمى في الدقيقة 65، قبل أن يضيف جاكبو الهدف الرابع لأصحاب الأرض بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

واصل أليسون تألقه بالتصدي لتسديدة كريسينسيو سامرفيل ليبعد الكرة إلى ركنية أسفرت عن هدف ثان سجله فالنتين كاستيانوس برأسه في الشباك بالدقيقة 75.

في الدقيقة 77 شارك جيريمي فريمبونج مكان جو جوميز، ليساهم الجناح الهولندي في هدف خامس لليفربول بعدما اخترق من الجهة اليمنى ولعب كرة عرضية أكملها ديساسي بقدمه في المرمى.

لم يكتف ليفربول بالخماسية بل واصل تهديد مرمى منافسه حتى اللحظات الأخيرة، حيث أضاع ريو نجوموها وتريي نويوني وصلاح ثلاث فرص خطيرة قبل إطلاق صافرة النهاية.

إيفرتون ينتصر على نيوكاسل

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، سقط نيوكاسل يونايتد على أرضه ووسط جماهيره بالخسارة أمام إيفرتون بنتيجة 2-3 في ملعب "سانت جيمس بارك".

أحرز جاراد برانثويت وبيتو وثيرنو باري أهداف الضيوف في الدقائق 19 و34 و83، في حين سجل جاكوب رامزي وجاكوب ميرفي هدفَي نيوكاسل في الدقيقتين 32 و82.

وتجاوز إيفرتون بهذا الفوز كبوة الخسارة في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، في حين واصل نيوكاسل نتائجه المتواضعة بخسارة رابعة في آخر خمس جولات، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مواجهة ثالثة، فاز برينتفورد على مضيفه بيرنلي بنتيجة 4 / 3 بعد مباراة مثيرة على ملعب "تيرف مور".

لوكاكو يقود نابولي لانتصار قاتل على فيرونا بالدوري الإيطالي

واقتنص نابولي فوزا قاتلا من مضيفه هيلاس 2-1، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم نابولي بهدف سجله المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند في الدقيقة الثانية، لكن الفرنسي جان دانيال أكبا أكبرو أدرك التعادل لفيرونا في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع تقمص المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو دور البطولة، وسجل هدف الفوز القاتل لنابولي.

ورفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ميلان الوصيف الذي يلاقي مضيفه كريمونيزي غدا الأحد، وبفارق 11 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر، والذي يواجه ضيفه جنوه في وقت لاحق اليوم.

وظل فيرونا في المركز الأخير برصيده 15 نقطة بفارق تسع نقاط عن أخر مراكز الأمان.

بدأ نابولي المباراة بقوة، ونجح هويلوند في تسجيل هدف التقدم بعد مرور دقيقتين من البداية، مستغلا عرضية ماتيو بوليتانو التي لمست أحد المدافعين، وذهبت في اتجاه هويلوند ليسدد كرة رأسية سكنت الزاوية العليا للمرمى.

وسيطر نابولي على مجريات الشوط الأول وأضاع هويلوند فرصة تعزيز التقدم بعد انفراده بالحارس، لكن المدافع أندري إدموندسون أخرج الكرة من على خط المرمى، لينتهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، زادت وتيرة الإثارة ونجح هيلاس فيرونا في إدراك التعادل في الدقيقة 64 عن طريق أكبرو، الذي استغل كرة مرتدة من ركلة ركنية وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لترتطم بهويلوند وتسكن شباك الحارس أليكس ميريت.

وشهدت الدقائق الأخيرة توترا كبيرا، واعتراضات من مدرب نابولي أنطونيو كونتي ومساعديه.

وأهدر إليف إلماس فرصة محققة لنابولي في الدقيقة 80، بعد تمريرة مشتركة من بيلي جيلمور وروميلو لوكاكو، إلا أن الحارس لورينزو مونتيبو تصدى لتسديدته ببراعة.

واستمر ضغط نابولي حيث أرسل باسكوال ماتزوكي عرضية متقنة في الدقيقة 85 نحو سانتياجو غوتيريز الذي سددها برأسه بعيدا عن المرمى، فيما فشل جيوفاني في توجيه تسديدته نحو الشباك إثر عرضية من لوكاكو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، كاد جوني بوي أن يسجل هدف الفوز القاتل لفيرونا مستغلا خروجا خاطئا من الحارس أليكس ميريت، لكن تسديدته لم تتجه نحو الشباك.

وبعدها بدقيقتين، أضاع روبرتو غاليارديني فرصة ذهبية أخرى لفيرونا، حين سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بعيدا عن القائم.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع خطف لوكاكو هدف الفوز القاتل لنابولي، من أخر لعبة في المباراة، وذلك بعد ركلة ركنية إذ أرسل جيوفاني سانتانا دو ناسيمينتو عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، حاول المدافع خوان جيسوس تشتيتها لكنه أخفق، مما هيأ المساحة أمام لوكاكو ليسكن الكرة الشباك ببراعة، محرزا هدفه الأول في الموسم الحالي.