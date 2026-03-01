الاتحاد الآسيوي يؤجل مباريات ثمن النهائي في الشرق الأوسط بسبب الحرب على إيران

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل مباريات الذهاب للدور ثمن النهائي في بطولاته القارية المقررة هذا الأسبوع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية الحرب على إيران والتطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.

وأوضح الاتحاد، في بيان صدر عن مقره في كوالالمبور، أن القرار يأتي عقب الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة جدولة مباريات المنطقة الغربية التي كانت مقررة يومي 2 و3 آذار/ مارس 2026.

ويشمل التأجيل عدداً من مواجهات المسابقات القارية الثلاث، من بينها دوري أبطال آسيا للنخبة. ومن أبرز المباريات التي طالتها التعديلات لقاء الأهلي السعودي مع الدحيل القطري في الدوحة، إلى جانب مباراة شباب الأهلي دبي أمام تراكتور الإيراني، ومواجهة الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي.

وأكد الاتحاد الآسيوي أنه يواصل متابعة تطورات الأوضاع عن كثب، مشدداً على أن سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير تمثل أولوية قصوى في قراراته.

في المقابل، أشار البيان إلى أن مباريات منطقة الشرق ستقام في مواعيدها المحددة دون أي تغيير.