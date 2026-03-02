إنفانتينو: اللاعبون الذين يغطون أفواههم خلال مشادات يجب أن يتعرضوا للطرد

أشار رئيس "فيفا" إلى أنه ينبغي طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم خلال المشادات، وقال "ينبغي افتراض أنه قال شيئا لا ينبغي قوله، وإلا لما احتاج إلى تغطية فمه".

اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، أنّ لاعبي كرة القدم الذين يغطّون أفواههم خلال المشادات ينبغي أن يطردوا من المباراة، وذلك في تعليقه على حادثة تورّط فيها اللاعب الأرجنتيني لبنفيكا البرتغالي جانلوكا بريستياني، المتهم بتوجيه إهانات عنصرية لجناح ريال مدريد الاسباني الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال إنفانتينو في مقابلة مع "سكاي سبورتس": "إذا غطّى لاعب فمه وقال شيئا يحمل تبعات عنصرية، فعندها يجب طرده، بطبيعة الحال. ينبغي افتراض أنه قال شيئا لا ينبغي قوله، وإلا لما احتاج إلى تغطية فمه".

وأضاف المسؤول الإيطالي السويسري "هذه إجراءات يمكننا ويجب علينا اتخاذها كي نُظهر أننا نتعامل بجدية مع معركتنا ضد العنصرية".

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) قد أوقف مؤقتا بريستياني في انتظار انتهاء التحقيق في الحادثة التي وقعت خلال ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد في 17 شباط/ فبراير في لشبونة.

وتوقفت المباراة التي انتهت بفوز ريال 1-0، لنحو عشر دقائق بعدما شكا فينيسيوس من تعرّضه لوصف "قرد" من اللاعب الأرجنتيني، وهي اتهامات نفاها الأخير عبر حسابه على "إنستغرام"، مؤكدا أن لاعب ريال "أساء وللأسف تفسير ما اعتقد أنه سمعه".

وأكد مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو الذي دافع في البداية عن لاعبه، الأحد أنه إذا ثبتت الوقائع عبر التحقيق، فلن يلعب بريستياني مجددا تحت إشرافه.

وقال إنفانتينو "بالطبع، في إطار إجراء تأديبي، يجب تحليل الوضع وجمع الأدلة، لكن لا يمكننا الاكتفاء بذلك مستقبلا".

وأضاف "علينا أن نتحرك بحزم وبأسلوب رادع. ربما يجب أن نفكر ليس فقط في العقوبات، بل أيضا في تغيير ثقافتنا ومنح اللاعبين أو أي شخص يرتكب خطأً فرصة للاعتذار. قد يقوم المرء بأشياء يندم عليها تحت تأثير الغضب، فيعتذر، وعندها يجب أن تكون العقوبة مختلفة. ربما علينا أن ندرس هذا الخيار".

ويواجه بريستياني عقوبة تصل إلى 10 مباريات في حال إدانته.

وأثيرت القضية خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب) السبت.

وسيعقد مؤتمر الاتحاد الدولي المقبل الشهر القادم في فانكوفر، حيث يمكن لهيئة كرة القدم الدولية اتخاذ قرار بشأن إجراءات تمنع اللاعبين من تغطية أفواههم في كأس العالم المقبلة.