مانشستر سيتي يترقب نتائج فحوصات هالاند قبل المواجهات الحاسمة

يترقب مانشستر سيتي نتائج الفحوصات الطبية لمهاجمه إيرلينغ هالاند، أملاً في أن لا تكون الإصابة التي أبعدته عن مواجهة ليدز يونايتد خطيرة، وذلك قبل الاستحقاقات المقبلة في الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي.

أبدى نادي مانشستر سيتي تفاؤله بشأن الإصابة التي تعرض لها مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، معرباً عن أمله في ألا تبعده طويلاً عن الملاعب.

وغاب هالاند عن مواجهة ليدز يونايتد، التي حسمها سيتي بهدف دون رد يوم السبت، بعدما شعر بآلام خلال الحصة التدريبية التي سبقت اللقاء. ولم يكشف الطاقم الفني عن طبيعة الإصابة بشكل دقيق، إلا أن المؤشرات الأولية تفيد بأنها لا تثير قلقاً كبيراً.

من جانبه، أوضح المدير الفني جوسيب غوارديولا أنه لا يملك تفاصيل كاملة حتى الآن، مشيراً إلى أن اللاعب لم يكن جاهزاً لخوض المباراة الأخيرة، لكنه سيخضع لتقييم طبي جديد خلال اليومين المقبلين، قبل مواجهة نوتنغهام فورست الأربعاء على ملعب الاتحاد، ثم لقاء نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هالاند 29 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، ما يجعل عودته السريعة أولوية للجهاز الفني في هذه المرحلة الحاسمة.

في السياق ذاته، ينتظر الجهاز الطبي نتائج الفحوصات الخاصة باللاعب نيكو أوريلي، الذي اضطر لمغادرة مباراة ليدز بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال الدقيقة 70.