أشرف داري ينضم إلى كالمار السويدي على سبيل الإعارة

أعلن نادي كالمار السويدي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع المغربي الدولي أشرف داري من الأهلي المصري على سبيل الإعارة حتى الصيف المقبل. وسيرتدي داري القميص رقم 20.

ويعود داري (26 عاما) إلى أوروبا بعد مسيرة حافلة، حيث بدأ الاحتراف مع نادي الوداد البيضاوي المغربي في 2017، قبل الانتقال إلى ستاد بريست الفرنسي في 2022، ثم انضم على سبيل الإعارة إلى رويال شارلوروا البلجيكي في شباط/ فبراير 2024، قبل الانتقال إلى الأهلي المصري في آب/ أغسطس 2024.

وعلى الصعيد الدولي، خاض داري سبع مباريات مع المنتخب المغربي، وكان ضمن تشكيلة "أسود الأطلس" في كأس العالم 2022، حيث سجل هدفا في مباراة تحديد المركز الثالث ضد كرواتيا.

من جانبه، أعرب ماتس واينبلاد المدير الرياضي لكالمار عن ارتياحه للصفقة، مشيرا إلى سرعة داري وقدراته العالية في الكرات الهوائية.

بدوره، أعرب داري عن حماسه للانضمام إلى الفريق، مؤكدا رغبته في تحقيق نتائج مميزة مع النادي السويدي.