تأجيل مباريات إياب الأدوار الإقصائية لأندية غرب آسيا بسبب الحرب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل مباريات إياب الأدوار الإقصائية في مسابقات الأندية الآسيوية لأندية منطقة الغرب، وذلك في أعقاب القرار الصادر في الأول من آذار/ مارس الجاري.

وجاء هذا القرار بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران والأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.

وذكر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه بناءً على ذلك، تم تأجيل المباريات التالية التي كانت مقررة أصلاً في الفترة من 9 إلى 11 آذار/ مارس 2026، حتى إشعار آخر:

دوري أبطال آسيا للنخبة: مباريات إياب دور الـ16 (منطقة الغرب).

دوري أبطال آسيا الثاني وكأس التحدي الآسيوي: مباريات إياب دور الثمانية التي تضم أندية من منطقة الغرب.

كما تم الإعلان سابقًا، فإن جميع المباريات التي تضم أندية من منطقة الشرق في كافة مسابقات الأندية الآسيوية ستقام في موعدها المحدد أصلاً.

وذكر الاتحاد: "تظل أولوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلامة وأمن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك اللاعبون والفرق والمسؤولون والشركاء والجماهير، ونحن ثابتون في التزامنا بضمان بيئة آمنة للجميع، على أن يتم تقديم المزيد من التحديثات في الوقت المناسب".