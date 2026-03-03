خيتافي يفاجئ ريال مدريد في معقله ويُبقي برشلونة في الصدارة

خسر ريال مدريد أمام جاره خيتافي بهدف دون رد في ختام المرحلة 26 من الدوري الإسباني، مساء أمس الإثنين، ليمنح برشلونة أفضلية البقاء في الصدارة بفارق أربع نقاط.

لاعبان من خيتافي أمام ريال مدريد، مساء الإثنين (Getty Images)

تلقى ريال مدريد، مساء أمس الإثنين، هزيمة مفاجئة على أرضه أمام جاره خيتافي بنتيجة 0-1، في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، ليُسدي الضيف خدمة ثمينة إلى برشلونة الذي حافظ على فارق الأربع نقاط في الصدارة.

وسجّل الأوروغوياني مارتين ساتريانو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، مانحًا فريقه فوزه الأول في معقل النادي الملكي منذ عام 2008.

وغاب عن ريال هدافه الفرنسي كيليان مبابي بداعي الإصابة، فيما تألق حارس خيتافي دافيد سوريا بشكل لافت وتصدى لعدة فرص محققة، أبرزها أمام فينيسيوس جونيور وأردا غولر، ليحرم أصحاب الأرض من تعديل النتيجة رغم محاولاتهم المكثفة حتى اللحظات الأخيرة.

وبهذه الخسارة، فشل ريال في استغلال تعثره السابق أمام أوساسونا، ليبقى خلف برشلونة في سباق اللقب، فيما حقق خيتافي انتصارًا ثمينًا يعزز موقعه في جدول الترتيب.