صدمة في البريميرليغ: صلاح يسجل وليفربول يسقط أمام متذيل الترتيب

سقط ليفربول حامل اللقب أمام مضيفه ولفرهامبتون 1-2 في المرحلة 29 من الدوري الإنجليزي، رغم كسر المصري محمد صلاح صيامه التهديفي بتسجيله هدف التعادل. الخسارة أبقت "الريدز" خامساً وعمّقت الشكوك حول حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

فكّ النجم المصري محمد صلاح صيامه التهديفي، لكن هدفه لم يكن كافياً لتجنيب فريقه ليفربول حامل اللقب خسارة مفاجئة أمام مضيفه ولفرهامبتون 1-2، مساء أمس الثلاثاء، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجّل صلاح هدف التعادل في الدقيقة 83، في أول أهدافه في "البريميرليغ" خلال 11 مباراة، بعدما كان البرتغالي رودريغو غوميش افتتح التسجيل لأصحاب الأرض (78)، قبل أن يخطف ولفرهامبتون هدف الفوز في الوقت بدل الضائع إثر تسديدة للبرازيلـي أندريه ارتطمت بمدافع ليفربول جو غوميز وتحوّلت إلى الشباك.

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يسقط فيها حامل اللقب أمام متذيل الترتيب منذ فوز كريستال بالاس على تشيلسي عام 2017.

ورغم الهزيمة الأولى لليفربول في خمس مباريات بمختلف المسابقات، حافظ "الريدز" على المركز الخامس برصيد 48 نقطة، لكن آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا تراجعت، إذ قد يتجاوزه تشيلسي السادس (45 نقطة) في حال فوزه على أستون فيلا.

في المقابل، حقق ولفرهامبتون فوزه الثالث هذا الموسم والثاني توالياً، رافعاً رصيده إلى 16 نقطة في المركز العشرين الأخير، مع بقائه بعيداً بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان.

وفي مباريات أخرى، تعادل برنتفورد سلباً مع مضيفه بورنموث، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع.

كما تغلب إيفرتون على ضيفه بيرنلي 2-0، فيما عاد سندرلاند إلى سكة الانتصارات بفوزه على ليدز يونايتد 1-0.

وتتواصل المرحلة الأربعاء بمواجهات أبرزها لقاء آرسنال المتصدر مع برايتون، ومانشستر سيتي مع نوتنغهام فوريست، إضافة إلى قمة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، على أن تختتم الخميس بمواجهة توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس.