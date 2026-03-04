كأس إسبانيا: أتلتيكو يجرد برشلونة من اللقب رغم خسارته إيابا ويبلغ النهائي

بلغ أتلتيكو مدريد نهائي كأس إسبانيا على حساب نظيره برشلونة رغم خسارته أمامه في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة، مستفيدا من فوزه 4-0 في مباراة الذهاب.

جرّد أتلتيكو مدريد مضيفه برشلونة من لقب كأس إسبانيا وبلغ المباراة النهائية، وذلك على الرغم من خسارته أمامه 0-3 في إياب الدور نصف النهائي في "كامب نو"، مستفيدا من فوزه 4-0 ذهابا.

وكاد العملاق الكاتالوني أن يحقق ريمونتادا جديدة بفضل ثنائية مارك برنال (29 و72) والبرازيلي رافينيا (45+5 من ركلة جزاء) إلا أنه لم يستطع إنجاز المهمة كاملة.

وبلغ اتلتيكو النهائي للمرة الأولى منذ عام 2013، حيث سيواجه الفائز بين ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو اللذين سيلتقيان الأربعاء إيابا، بعد فوز الأول ذهابا 1-0.

ومتسلحا بمعنويات عالية بعد فوزه العريض على فياريال 4-1 في الدوري الإسباني من بينها ثلاثية لنجمه اليافع لامين جمال ليمدد صدارته إلى أربع نقاط على حساب غريمه ريال مدريد، دخل الـ"بلوغرانا" إلى المواجهة بعنوان واضح هو قلب الطاولة على ضيفه رغم صعوبة المهمة.

وبالفعل، ضغط رجال المدرب الألماني هانزي فليك منذ البداية، إذ كاد فيرمين لوبيز أن يمنح فريقه انطلاقة مثالية بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لامست العارضة (2).

وتعرض أصحاب الأرض لضربة بإصابة الفرنسي جول كونديه في ربلة الساق في حادثة بعيدة عن الكرة، ليخرج متألما من الملعب ويحلّ مكانه أليكس بالديه (12).

وتابع برشلونة ضغطه بتسديدة للبرازيلي رافينيا مرّت بجانب المرمى (14)، على غرار تسديدة فيرّان توريس إثر ركلة ركنية (17).

وأهدر توريس فرصة محققة جديدة بعدما اخترق جمال على الطرف وأرسل عرضية ارتطمت بالمدافع هانكو، لتتهيأ الكرة أمام الدولي الإسباني داخل المنطقة الذي سدد من مسافة قريبة لكنه لم يُحسن في تصويب الكرة (22).

وكاد أتلتيكو يستغل تقدم برشلونة ويوجّه له ضربة قاضية لكن الفرنسي أنطوان غريزمان أهدر فرصة محققة عندما تابع تمريرة الإيطالي ماتيو روغيري العرضية بطريقة ضعيفة (27).

وافتتح برشلونة التسجيل بعد ركلة ركنية قصيرة إلى جمال الذي أرسل عرضية منخفضة متقنة وجدت برنال أمام المرمى، فأودعها الشاب الإسباني بسهولة في الشباك (29).

وتحصل الفريق الكاتالوني على ركلة جزاء إثر عرقلة من مارك بوبيل على بيدري، فانبرى رافينيا للركلة بنجاح منهيا الشوط الأول بإنجاز نصف المهمة (45+5).

وحال الحارس الأرجنتيني خوان موسو في مستهل الشوط الثاني من دون تعزيز برشلونة لتقدمه عندما تصدى لمحاولتين بداية من رافينيا من ركلة حرّة (50) ثم تسديدة من البرتغالي جواو كانسيلو بعدها بخمس دقائق (55).

وأشعل برشلونة المواجهة بإضافة الهدف الثالث إثر تمريرة متقنة من كانسيلو وصلت إلى القائم البعيد، فاستغل برنال وجوده من دون رقابة داخل المنطقة ليراوغ الدفاع ويسدد الكرة بهدوء بباطن قدمه في الزاوية السفلى للمرمى (72).

وضغط أصحاب الأرض بقوة في الدقائق الأخيرة بحثا عن هدف رابع مفصلي لكن تسديدة جيرارد مارتين علت المرمى.