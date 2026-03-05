برشلونة يختبر تركيزه على دوري الأبطال بمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

يحلّ برشلونة ضيفا على أتلتيك بلباو في المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني، وسط تركيز كبير من الفريق الكاتالوني على مواجهته المرتقبة أمام نيوكاسل في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

يلتقي فريق برشلونة الإسباني أتلتيك بلباو، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني، في مباراة قد تشهد تغييرات واسعة في التشكيلة بسبب التركيز على دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الفريق الكاتالوني لمواجهة نيوكاسل الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، بعد أن خسر نصف نهائي الموسم الماضي أمام إنتر الإيطالي، ما جعل البطولة القارية على رأس أولوياته هذا الموسم.

ويأتي اللقاء بعد الفوز بثلاثية نظيفة على أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس الملك، مع استمرار غياب بعض اللاعبين للإصابة، بينهم الفرنسي جول كونديه والهولندي فرنكي دي يونغ، فيما قد يلعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بقناع واق بعد إصابة في العين.

وفي المقابل، يسعى أتلتيك بلباو بقيادة المدرب السابق لبرشلونة إرنستو فالفيردي لتعويض سلسلة النتائج المتواضعة هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري بفارق 16 نقطة عن المركز الرابع.

ويبقى التركيز على دوري الأبطال واضحا للفريقين، في ظل الطموحات الأوروبية، فيما يواصل برشلونة استخدام الدوري الإسباني كتحضير للاستحقاقات القارية.