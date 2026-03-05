راني خضيرة ينضم رسميا إلى صفوف منتخب تونس لكرة القدم

أصبح لاعب وسط نادي أونيون برلين الألماني راني خضيرة مؤهلا رسميا لتمثيل المنتخب التونسي لكرة القدم، بعد موافقة محكمة كرة القدم التابعة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على طلب الاتحاد التونسي تغيير جمعيته الكروية.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان صدر اليوم الخميس، أن القاضي المنفرد لغرفة أوضاع اللاعبين في "فيفا" صادق على الطلب المقدم من الاتحاد، استنادا إلى الإجراءات الإدارية التي تم استكمالها ورغبة اللاعب الواضحة في الدفاع عن ألوان المنتخب التونسي.

وأوضح البيان أن القرار دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، ما يجعل خضيرة مؤهلا للمشاركة مع المنتخبات الوطنية التونسية، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي أبلغ بالقرار كلا من الاتحاد الألماني لكرة القدم والاتحادين الإفريقي والأوروبي للعبة.

ويبلغ خضيرة من العمر 32 عاما، وقد ولد في مدينة شتوتغارت الألمانية في 27 كانون الثاني/ يناير 1994، ويلعب منذ موسم 2021 - 2022 في صفوف أونيون برلين. وسبق له أن دافع عن ألوان عدة أندية ألمانية أبرزها شتوتغارت ولايبزيغ وأوغسبورغ.

وخاض لاعب الوسط خلال الموسم الحالي 26 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها خمسة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل خضيرة منتخبات ألمانيا للفئات العمرية، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع المنتخب الألماني الأول، ما أتاح له قانونيا إمكانية تغيير المنتخب الوطني وتمثيل تونس.

ويرى الاتحاد التونسي أن انضمام خضيرة سيشكل إضافة مهمة لصفوف "نسور قرطاج"، خصوصا مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث أوقعت القرعة تونس في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان، إضافة إلى المتأهل من الملحق الأوروبي الذي يضم أوكرانيا والسويد وبولندا وألبانيا.