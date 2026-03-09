دوري الأبطال: ريال والسيتي في قمة ثمن النهائي وتشيلسي يمتحن حامل اللقب

تتجه الأنظار يومي الثلاثاء والأربعاء نحو انطلاق مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن أبرزها مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي ومواجهة باريس سان جيرمان وتشيلسي.

تتصدر مواجهة ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب 15 مرة قياسية، مع مانشستر سيتي الإنجليزي، مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء والأربعاء، فيما يقف باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب أمام مهمة صعبة ضد تشيلسي الإنجليزي.

ونلقي في ما يلي نظرة على أبرز معطيات المباريات الثماني.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

باتت هذه القمة من كلاسيكيات المسابقة الأوروبية الأم، إذ تواجها 11 مرة منذ موسم 2020، و15 مرة في المجمل منذ مواجهتهما الأولى في دور المجموعات لموسم 2013، علما أن ريال خرج منتصرا ست مرات مقابل خمس للسيتي وأربعة تعادلات.

وفي حين يأمل ريال مدريد في تعافي الفرنسي كيليان مبابي متصدر ترتيب الهدافين (13)، يعول سيتي على النرويجي إيرلينغ هالاند صاحب الأهداف السبعة، منها هدف الانتصار أمام ريال بالذات 2-1 خلال مواجهتهما في دور المجموعة الموحدة هذا الموسم.

باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

يخوض حامل اللقب باريس سان جيرمان مواجهة صعبة أمام ضيفه تشيلسي، تفوح منها رائحة الثأر على اعتبار أن اللقب الوحيد الذي أفلت من بين يدي الفريق الباريسي في موسمه التاريخي، كان مونديال الأندية الذي خسر مباراته النهائية أمام فريق غرب لندن بالذات 0-3 في الولايات المتحدة الصيف الفائت.

لكن الظروف تغيّرت كثيرا، إذ أقال تشيلسي مدربه وبات يشرف عليه ليام روسينيور بدلا من الإيطالي إنتسو ماريسكا منذ كانون الثاني/ يناير، علما أن روسينيور واجه سان جيرمان عندما كان مدربا لستراسبورغ في "ليغ 1" ثلاث مرات وخرج بانتصار وتعادل وهزيمة، في حين فقد الفريق الباريسي الكثير من بريقه الذي قاده إلى خوض موسم تاريخي بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي.

نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة

بعد فوزه على نيوكاسل 2-1 في "سانت جيمس بارك" خلال دور المجموعات بفضل ثنائية الإنجليزي ماركوس راشفورد ومن دون مشاركة النجم لامين جمال، يدخل برشلونة مواجهة الثلاثاء بثقة عالية.

لكن فريق الألماني هانزي فليك الممتع هجوميا لا يخلو من العيوب، خصوصا خط الدفاع المتقدم الذي يمكن استغلاله، وهو ما قد يمنح أنتوني غوردون فرصة لإزعاج الدفاع.

وعانى نيوكاسل هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بعد سنوات من التقدم تحت قيادة إيدي هاو. فاز على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي قبل أن ينهار في كأس إنجلترا أمام مانشستر سيتي الذي خاض المباراة بعشرة تغييرات.

غلطة سراي ضد ليفربول

انهار دفاع ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي خلال سلسلة كارثية من النتائج منذ أواخر أيلول/ سبتمبر، ويخوض حاليا معركة حتى للتأهل إلى دوري الأبطال. يتوجه فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت مجددا إلى إسطنبول، حيث خسر أمام بطل تركيا غلطة سراي 0-1 خلال دور المجموعات.

ومن الإشارات الإيجابية عودة صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس من إصابة في الظهر، إذ شارك كبديل في الفوز على وولفرهامبتون في كأس إنجلترا الجمعة، فيما خفف سلوت من المخاوف بشأن نجم الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بعد خروجه مصابا.

أتالانتا ضد بايرن ميونخ

يُنظر إلى بايرن كأحد أبرز ثلاثة أو أربعة مرشحين للفوز بلقب دوري الأبطال، بينما يطارد العملاق الألماني لقبه السابع في البطولة القارية. يتوجّه فريق البلجيكي فنسان كومباني إلى إيطاليا وهو يملك فارق 11 نقطة في صدارة البوندسليغا، كما فاز في سبع من أصل ثماني مباريات في دوري الأبطال حتى الآن.

ومنح كومباني راحة للهداف الإنجليزي هاري كين وأبقى الفرنسي ميكايل أوليسيه على مقاعد البدلاء في الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 4-1 الجمعة. وسجّل كاين 45 هدفا في 37 مباراة هذا الموسم، في أفضل سجل تهديفي له بحلول شباط/ فبراير.

باير ليفركوزن ضد أرسنال

فاز أرسنال في مبارياته الثماني في دور المجموعة، وهي السلسلة الأطول له في البطولة. يخوض صاحب أقوى هجوم ودفاع معارك على جبهات متعددة، أبرزها الدوري الإنجليزي الذي يتصدره لاعبو الإسباني ميكل أرتيتا بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

أما ليفركوزن، صاحب النتائج المتقلبة في الدوري حيث يحتل المركز السادس، فيركز على العودة إلى دوري الأبطال.

أتلتيكو مدريد ضد توتنهام هوتسبير

يعود توتنهام إلى ملعب ميتروبوليتانو، حيث خسر أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019. إلا أن الفريق الحالي بعيد كل البعد عن فريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المثير في تلك الفترة، إذ يجد نفسه في موقف غريب: لا يزال ينافس أوروبيا فيما يخوض صراع تفادي الهبوط في الدوري الإنجليزي!

أما أتلتيكو مدريد، وصيف دوري الأبطال في 2014 و2016 والبعيد تماما عن المنافسة في الليغا، فيكرّس جهوده بالكامل لمسابقات الكؤوس هذا الموسم.

بودو غليمت ضد سبورتينغ

بعد إطاحته إنتر الإيطالي وصيف النسخة الماضية بفوزين مستحقين، عقب التغلب على مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في دور المجموعة، تتركز الأنظار على مفاجأة الموسم بودو غليمت النرويجي في مشاركته الأولى والذي يستقبل سبورتينغ البرتغالي.