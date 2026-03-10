خضوع البرازيلي رودريغو لعملية جراحية

قال البرازيلي رودريغو إن "هذا أحد أسوأ أيام حياتي. لطالما كنت أخشى مثل هذه الإصابة... ربما كانت الحياة قاسية عليّ بعض الشيء أخيرا...".

خضع المهاجم الدولي البرازيلي رودريغو لعملية جراحية ناجحة من أجل معالجة تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي الجانبي لركبته اليمنى، وفق ما أعلن فريقه ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء.

وقال ريال مدريد في بيان "خضع لاعبنا رودريغو لعملية جراحية ناجحة من أجل معالجة التمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي الجانبي لركبته اليمنى"، مضيفا "أجرى الجراحة الدكتور مانويل لييس بإشراف الخدمات الطبية لريال مدريد. سيبدأ رودريغو عملية إعادة التأهيل في الأيام المقبلة".

سيغيب رودريغو نتيجة هذه الإصابة عما تبقى من الموسم ويُحرم من المشاركة مع بلاده في مونديال الصيف المقبل المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب الصحافة الإسبانية، قد يغيب اللاعب البالغ 25 عاما الذي أصيب في الثاني من الشهر الحالي خلال الخسارة أمام خيتافي 0-1 في الدوري الإسباني، لمدة سبعة أشهر على الأقل.

شارك رودريغو كبديل في الدقيقة 55 أمام خيتافي، ورغم تعرضه للإصابة بقي في ملعب "سانتياغو برنابيو"، لكن الفحوصات التي أُجريت له لاحقا كشفت عن خطورة إصابته.

وكان رودريغو قد عاد لتوه إلى الملاعب بعد غياب دام لمدة شهر بسبب التهاب الأوتار.

علّق البرازيلي عبر حسابه على إنستغرام الذي يتابعه 23 مليون شخص "هذا أحد أسوأ أيام حياتي. لطالما كنت أخشى مثل هذه الإصابة... ربما كانت الحياة قاسية عليّ بعض الشيء أخيرا...".

وأضاف "لا أعرف إن كنت أستحق ذلك، ولكن هل يحق لي الشكوى؟ لقد عشت الكثير من التجارب الرائعة، وربما لم أكن أستحق هذا أيضا. ستمنعني هذه النكسة من ممارسة ما أحبه أكثر من أي شيء آخر لفترة من الوقت. سأغيب عن بقية الموسم مع فريقي وعن كأس العالم مع منتخب بلادي. حلمٌ تبدّد، رغم أن الجميع يعلم كم يعني لي هذا".