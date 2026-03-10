قمة أوروبية نارية في برنابيو.. ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي في اختبار العبور لربع النهائي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء غد الأربعاء إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة مرتقبة بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في كانون الأول 2025 (Getty Images)

تتجه الأنظار مساء غد الأربعاء إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، حيث يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة مرتقبة ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في واحدة من أبرز قمم البطولة خلال السنوات الأخيرة.

وتحمل هذه المباراة طابعا تاريخيا، إذ ستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في الأدوار الإقصائية للبطولة خلال خمسة مواسم متتالية، ما يعكس حجم المنافسة المتصاعدة بينهما في القارة الأوروبية خلال العقد الأخير.

ويدخل ريال مدريد المواجهة بطموح مواصلة مشواره نحو لقب جديد يعزز رقمه القياسي في المسابقة، بعدما بلغ دور الستة عشر عقب تخطيه بنفيكا في ملحق الأدوار الإقصائية بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، رغم خسارته أمام الفريق البرتغالي في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري.

وعلى المستوى المحلي، يعاني الفريق الملكي من تذبذب في نتائجه بالدوري الإسباني، حيث خسر مؤخرا أمام خيتافي قبل أن يحقق فوزا صعبا على سيلتا فيجو بهدف قاتل سجله فيديريكو فالفيردي في الوقت بدل الضائع، ليبقى في دائرة المنافسة على اللقب خلف المتصدر برشلونة.

في المقابل، بلغ مانشستر سيتي دور الـ16 مباشرة بعد جمعه 16 نقطة في مرحلة الدوري، من بينها فوز مهم على ريال مدريد في "برنابيو" بنتيجة 2-1 خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو أحد انتصارين فقط حققهما الفريق الإنجليزي في ثماني زيارات إلى معقل النادي الإسباني.

ويخوض فريق المدرب بيب غوارديولا اللقاء بمعنويات جيدة بعد سلسلة نتائج إيجابية في المسابقات المحلية، كما يستعد المدرب الإسباني لتسجيل ظهوره رقم 190 في دوري الأبطال، معادلا رقم السير أليكس فيرغسون كأكثر المدربين مشاركة في تاريخ البطولة.

ويعاني ريال مدريد من عدة غيابات مؤثرة بسبب الإصابات، أبرزها كيليان مبابي وغود بيلينغهام، إضافة إلى رودريغو وإيدير ميليتاو وداني سيبايوس، ما قد يفرض تحديات على خياراته الفنية، في حين يعول الفريق على تألق فينيسيوس جونيور في الخط الأمامي.

أما مانشستر سيتي، فيدخل المواجهة بصفوف شبه مكتملة، مع غياب محدود لبعض اللاعبين، بينما يقود هجومه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي يملك سجلا تهديفيا مميزا في البطولة، وسط خيارات هجومية متعددة أمام غوارديولا.