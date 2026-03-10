نانت يقيل مدربه أحمد القنطاري ويتجه لتعيين خليلودغيتش لإنقاذ الموسم

أقال نادي نانت الفرنسي مدربه المغربي أحمد القنطاري بسبب تراجع النتائج، فيما يتجه لتعيين البوسني وحيد خليلودغيتش خلفاً له في محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط.

وأوضح المصدر أن إدارة نانت تتجه لتعيين المدرب البوسني وحيد خليلودغيتش، المهاجم السابق للنادي، خلفاً للقنطاري الذي تولّى المهمة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي دون أن ينجح في تحسين أداء الفريق، إذ حقق فوزين فقط مقابل ثماني هزائم.

ويحتل نانت المركز السابع عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية، فيما تسعى الإدارة لإحداث تغيير فني سريع قبل استئناف المباريات في 22 آذار/ مارس، أملاً في إنعاش حظوظ الفريق في البقاء.