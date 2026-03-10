ويستهام يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد إقصاء برينتفورد بركلات الترجيح

تأهل ويستهام يونايتد إلى الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على برينتفورد بركلات الترجيح 5-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. ويلاقي ويستهام في الدور المقبل فريق ليدز يونايتد.

تأهل فريق ويستهام يونايتد إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على برينتفورد بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين في لندن.

وافتتح غاريد بوين التسجيل لويستهام في الدقيقة 19، قبل أن يدرك برينتفورد التعادل عن طريق مهاجمه تياغو في الدقيقة 28. وعاد بوين ليمنح فريقه التقدم مجددا في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تمكن تياغو من تسجيل هدف التعادل الثاني لبرينتفورد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية التي انتهت دون تغيير في النتيجة.

وحُسمت المواجهة عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت لويستهام بنتيجة 5-3، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي، حيث سيواجه ليدز يونايتد.

كما ستشهد بقية مباريات هذا الدور مواجهات بين ليفربول ومانشستر سيتي، وتشيلسي وبورت فيل، وساوثهامبتون وآرسنال.