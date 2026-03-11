بايرن وأتلتيكو يقتربان من ربع نهائي الأبطال وبرشلونة يتعادل في اللحظات الأخيرة وليفربول يخسر

اقترب بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزين كبيرين على أتالانتا وتوتنهام في ذهاب ثمن النهائي. في المقابل، نجا برشلونة بتعادل متأخر أمام نيوكاسل، بينما خسر ليفربول أمام غلطة سراي بهدف دون رد.

فرحة لاعبي برشلونة بعد تسجيل هدف التعادل في مباراتهم مع نيوكاسل، مساء أمس (Getty Images)

خطا بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني خطوة عملاقة نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزهما الساحقين على أتالانتا الإيطالي 6-1 وتوتنهام الإنجليزي 5-2 تواليا، في الوقت الذي عاد فيه برشلونة الإسباني بتعادل متأخر وثمين من ميدان نيوكاسل الإنجليزي، بينما مُني ليفربول بخسارة مقلقة أمام غلطة سراي التركي 0-1 في ذهاب ثمن النهائي، مساء أمس الثلاثاء.

وفي برغامو، أحرز أهداف بايرن كلّ من الكرواتي يوسيب ستانيتشيتش (12) والفرنسي ميكايل أوليسيه (22 و64) وسيرج غنابري (25) والسنغالي نيكولاس جاكسون (52) والبديل جمال موسيالا (67)، فيما سجّل الكرواتي ماريو باشاليتش هدف أتالانتا الوحيد (90+3).

ولم يؤثر غياب الهداف الإنجليزي هاري كاين عن التشكيلة الأساسية على الأداء الهجومي لفريقه، إذ أن مدربه البلجيكي فنسان كومباني أبقاه احتياطيا، وأقحم السنغالي نيكولاس جاكسون إلى جانب أوليسيه وغنابري والكولومبي لويس دياس في خط الهجوم.

ووصل بايرن بسداسيته إلى 134 هدفا في 39 مباراة خاضها ضمن كافة المسابقات، كما حقق انتصاره الرابع والثلاثين مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين فقط.

من مباراة بايرن ميونيخ وأتالانتا، مساء أمس (Getty Images)

وأهدى النجم الشاب لامين جمال فريقه برشلونة تعادلا ثمينا أمام مضيفه نيوكاسل الإنجليزي 1-1، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.

وافتتح هارفي بارنز التسجيل لنيوكاسل (86) وأدرك جمال التعادل لبرشلونة (90+6 من ركلة جزاء).

ولم يعتمد فليك على خط دفاع متقدّم كما في معظم مباريات "بلاوغرانا" هذا الموسم، لتلافي ترك مساحات أمام ثلاثي هجوم نيوكاسل أصحاب السرعات العالية بقيادة الدنماركي وليام أوسولا والسويدي أنتوني إيلانغا وبارنز.

وافتتح نيوكاسل التسجيل عبر بارنز غير المراقب والذي تابع بيمناه "على الطاير" من مسافة قريبة عرضية البديل جايكوب مورفي من الجهة اليمنى (86).

وارتكب الألماني ماليك تياو المحظور بإعاقة البديل داني أولمو، فاحتسب الحكم الإيطالي مارك غويدا ركلة جزاء ترجمها جمال بنجاح إلى يمين آرون رامسدايل الذي ارتمى في الجهة المقابلة (90+6).

ليلة عصيبة لحارس توتنهام

وفي مدريد، استغل أتلتيكو مدريد هفوات قاتلة من توتنهام لتحقيق فوز كبير 5-2 وضعه على مشارف التأهل إلى ربع النهائي.

من مباراة أتلتيكو مدريد وتوتنهام، مساء أمس (Getty Images)

وجد توتنهام نفسه متأخرا بثلاثة أهداف نظيفة خلال الربع ساعة الأولى على ملعب ميتروبوليتانو، وهي نتيجة أخطاء واضحة، من بينها خطآن قاتلان من الحارس التشيكي أنتونين كينسكي وآخر من المدافع الهولندي ميكي فان دي فين.

وعمد الكرواتي إيغور تودور مدرب توتنهام إلى استبدال كينسكي بعد مرور 17 دقيقة والزجّ بالإيطالي غولييلمو فيكاريو مكانه.

سجّل لأتلتيكو خماسيته كل من ماركوس ييورنتي (6) والفرنسي أنطوان غريزمان (14) والأرجنتيني خوليان ألفاريس (15 و55) وروبن لو نورماند (22)، ولتوتنهام مدافعه الإسباني بيدرو بورو (26) والبديل دومينيك سولانكي (76).

وفي اسطنبول، قاد لاعب الوسط الغابوني ماريو ليمينا فريقه غلطة سراي لمواصلة نتائجه الأوروبية المميزة عبر إسقاط ضيفه ليفربول الإنجليزي 1-0.

وأحرز ليمينا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

وكان غلطة سراي أسقط ليفربول بالنتيجة عينها ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة في 30 أيلول/ سبتمبر.

كما كان قد أقصى يوفنتوس الإيطالي من ملحق ثمن النهائي عبر فوزه بمجموع المباراتين 7-5، بعدما كان قد تغلب عليه ذهابا 5-2 قبل أن يخسر أمامه إيابا 2-3 بعد التمديد.

من مباراة غلطة سراي وليفربول، مساء أمس (Getty Images)

وقال مدرب ليفربول، الهولندي أرنه سلوت بعد المباراة "بدأنا المباراة بشكل جيد جدا. حصلنا على ثلاث أو أربع فرص خطيرة، وكانت أبرزها عندما وجد فلوريان فيرتس نفسه تقريبا أمام مرمى مفتوح، لكنه لم يتمكن من إنهاء الكرة".

وأضاف "لم ننجح في التسجيل، ومع أول هجمة لهم حصلوا على ركلة ركنية، ويجب أن نمنحهم التقدير للطريقة التي يتعاملون بها مع الفرص. لقد لعبوا كما لو كانت الفرصة الأخيرة في حياتهم".

وتابع "هذا بالتأكيد أمر يمكننا أن نتعلم منه. نحن أحيانا نحصل على فرص، لكن يبدو وكأننا نعتقد أننا سنحصل على عشر فرص أخرى".

وأردف "إنه ملعب صعب بالفعل، لكن عندما تتأخر 1-0 يصبح الأمر أكثر صعوبة".

تقام مباريات الإياب في 18 آذار/ مارس الحالي.