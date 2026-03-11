نايف أكرد يخضع لعملية جراحية ويغيب عن وديتي المغرب

أعلن مرسيليا أن مدافعه الدولي المغربي نايف أكرد سيخضع لعملية جراحية، غدًا، لعلاج التهاب العانة الذي يعاني منه منذ فترة. المتوقع أن يغيب اللاعب عن المباراتين الوديتين المقبلتين لمنتخب المغرب أمام الإكوادور والباراغواي ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن مدافعه الدولي المغربي نايف أكرد سيخضع لتدخل جراحي غدًا الخميس، وذلك لعلاج التهاب العانة الذي يعاني منه منذ فترة.

وأوضح النادي، في بيان عبر حسابه الرسمي، أن اللاعب واصل خلال الأسابيع الماضية خوض المباريات رغم معاناته من آلام وانزعاج متزايدين، قبل أن تتفاقم حالته إلى درجة لم يعد معها قادرًا على الاستمرار في اللعب في ظل هذه الظروف.

وأضاف البيان أن الطاقم الطبي للنادي حاول التعامل مع الحالة عبر علاجات تحفظية، إلا أن تطور الإصابة دفع إلى اتخاذ قرار إجراء عملية جراحية أصبحت ضرورية.

ولم يكشف مرسيليا عن المدة المتوقعة لغياب اللاعب، إلا أن منتخب المغرب سيفتقد خدماته في مباراتيه الوديتين أمام الإكوادور والباراغواي خلال الشهر الجاري، في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2026.

وخاض أكرد، البالغ من العمر 29 عامًا، 16 مباراة مع مرسيليا في الدوري الفرنسي هذا الموسم، إلى جانب خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مرسيليا حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 11 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب.