قمة الأهلي والترجي تتصدر ربع نهائي أبطال إفريقيا

تنطلق منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بمواجهات قوية، أبرزها القمة المرتقبة بين الأهلي المصري والترجي التونسي الأحد في رادس. كما تشهد المرحلة مواجهات عربية أخرى، أبرزها لقاء بيراميدز المصري مع الجيش الملكي المغربي.

تتجه الأنظار إلى ملعب حمادي العقربي في رادس، يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي الأهلي المصري والترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في مواجهة كلاسيكية متجددة بين عملاقين من كبار القارة.

ويسعى الترجي إلى تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب التي ستقام الأسبوع المقبل في القاهرة من دون حضور جماهيري، بسبب عقوبة فرضها الاتحاد الإفريقي على الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي في دور المجموعات.

ويأمل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (12 لقبًا)، تجاوز فترة تذبذب النتائج التي يعيشها تحت قيادة مدربه الدنماركي يس ثوروب، ومواصلة مشواره نحو اللقب الثالث عشر. وأكد ثوروب صعوبة المواجهة أمام الترجي، لكنه شدد على أن فريقه يمتلك شخصية البطل ولا يخشى أي منافس.

الترجي التونسي (إعلام النادي)

في المقابل، يدخل الترجي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحسن نتائجه تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس بوميل، الذي أكد أهمية استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الذهاب لتحقيق أفضلية قبل موقعة القاهرة.

مواجهات عربية أخرى

وفي مواجهة عربية أخرى، يحل بيراميدز المصري، حامل اللقب، ضيفًا ثقيلًا على الجيش الملكي المغربي على الملعب الأولمبي في الرباط. ويأمل الفريق المغربي في تحقيق نتيجة إيجابية رغم بعض الغيابات، أبرزها ربيع حريمات بسبب الإيقاف، فيما يستعيد خدمات الحارس أحمد رضا التكناوتي.

من جانبه، يسعى بيراميدز إلى العودة بنتيجة مريحة رغم غياب لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي للإصابة، مع اعتماد المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش على مجموعة من أبرز عناصره، بينهم فيستون ماييلي ويوسف أوباما.

وفي مباراة أخرى، يستضيف نهضة بركان المغربي الهلال السوداني على الملعب البلدي في مدينة بركان. ويطمح الفريق المغربي، بطل كأس الكونفدرالية في الموسم الماضي، إلى تحقيق الفوز في مشاركته الأولى بدوري الأبطال رغم ضغط المباريات.

أما الهلال السوداني، الذي يخوض مبارياته في الدوري الرواندي بسبب توقف النشاط الكروي في السودان، فيأمل الخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في كيغالي.

وتفتتح مباريات الدور ربع النهائي بمواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وضيفه الملعب المالي في بريتوريا، حيث يسعى الفريق الجنوب إفريقي إلى تحقيق فوز مريح قبل لقاء الإياب.