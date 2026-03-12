ثلاثيات مدريد وسان جيرمان تقرّبهما من ربع نهائي دوري الأبطال وبودو غليمت يواصل مفاجآته

اقتربت أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبودو غليمت من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيقها انتصارات كبيرة في ذهاب الدور ثمن النهائي، فيما عاد آرسنال بتعادل ثمين من أرض باير ليفركوزن.

فرحة لاعبي ريال مدريد بالفور، مساء أمس (Getty Images)

اقتربت أندية ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبودو غليمت النرويجي من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيقها انتصارات كبيرة في ذهاب الدور ثمن النهائي، فيما عاد آرسنال الإنجليزي بتعادل ثمين من ملعب باير ليفركوزن الألماني.

ففي العاصمة الإسبانية مدريد، حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب "سانتياغو برنابيو". وتألق لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 20 و27 و42، ليمنح الفريق الملكي أفضلية مريحة قبل مباراة الإياب، رغم غياب عدد من نجومه بسبب الإصابة.

لاعبو سان جيرمان، مساء أمس (Getty Images)

وفي باريس، ردّ باريس سان جيرمان حامل اللقب اعتباره من تشلسي الإنجليزي بعدما تغلب عليه 5-2 في مباراة هجومية مثيرة على ملعب "بارك دي برانس". وسجل أهداف الفريق الفرنسي برادلي باركولا، عثمان ديمبيليه، فيتينيا، والبديل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي أحرز هدفين في الدقائق الأخيرة.

من جهته، واصل الفريق النرويجي بودو غليمت مغامرته اللافتة في البطولة، بعدما تغلب على ضيفه سبورتينغ البرتغالي بثلاثة أهداف دون رد، ليضيفه إلى قائمة ضحاياه في المسابقة هذا الموسم.

لاعبو بودو غليمت يحتفلون بالفوز، مساء أمس (Getty Images)

وفي ألمانيا، أنقذ البديل الألماني كاي هافيرتس فريقه آرسنال من الخسارة أمام مضيفه باير ليفركوزن، بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الإياب من الدور ذاته الثلاثاء المقبل، لتحديد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية الأبرز.