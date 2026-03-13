آرسنال يتطلع لمواصلة صحوته أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أرسنال يسعى لمواصلة صحوته وحصد انتصاره الرابع على التوالي عندما يستضيف إيفرتون غداً ضمن منافسات المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز. المنافسة تشتعل أيضاً بين مانشستر سيتي وويستهام، ومانشستر يونايتد وأستون فيلا، في مواجهات حاسمة للمربع الذهبي والبقاء بالمسابقة.

يواصل آرسنال مساعيه لمواصلة صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز، والسعي نحو انتصاره الرابع على التوالي، عندما يستضيف إيفرتون غداً السبت ضمن منافسات المرحلة الـ30 للمسابقة.

ويأمل آرسنال في تعزيز صدارته للبطولة بعد سلسلة من الانتصارات المهمة على توتنهام وتشيلسي وبرايتون، والتي جاءت لتعويض تعادلات الفريق السابقة مع برينتفورد ووولفرهامبتون، حيث يتصدر الفريق برصيد 67 نقطة من 30 مباراة، متقدماً بفارق 7 نقاط على أقرب منافسيه مانشستر سيتي، صاحب الـ60 نقطة من 29 مباراة.

ومن المتوقع أن يغيب عن آرسنال قائد الفريق ولاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد، الذي يعاني من إصابة في الركبة، بعد أن تعادل الفريق 1 - 1 مع باير ليفركوزن الألماني الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

لكن مهمة آرسنال لن تكون سهلة أمام إيفرتون، صاحب المركز الثامن برصيد 43 نقطة، والذي نجح مؤخراً في تحقيق انتصارات على مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، وسيحاول الفريق بقيادة المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الإمارات.

وفي مباريات أخرى، يلتقي مانشستر سيتي مع ويستهام يونايتد غداً في مباراة يسعى خلالها السيتي لتعويض خسارته الثقيلة صفر - 3 أمام ريال مدريد في دوري الأبطال، بينما يأمل مانشستر يونايتد في استعادة نغمة الانتصارات أمام أستون فيلا يوم الأحد على ملعب أولد ترافورد.

ويواجه تشيلسي تحدياً أمام نيوكاسل يونايتد، بعد خسارته الثقيلة 2 - 5 أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، بينما يخوض حامل اللقب ليفربول مباراة صعبة ضد توتنهام هوتسبير، الذي يعاني من أسوأ سلسلة نتائج في تاريخه الممتد لأكثر من 140 عاماً، مع استمرار الغيابات والإصابات في صفوف الفريق.

وتشهد المرحلة الحالية أيضاً مواجهات مرتقبة بين بيرنلي وبورنموث، وسندرلاند وبرايتون غداً، فيما يلتقي كريستال بالاس وليدز يونايتد، ونوتنغهام فورست وفولهام بعد غد، على أن تختتم الجولة بلقاء برينتفورد ووولفرهامبتون يوم الاثنين.