أرسنال يخطو خطوة عملاقة للتتويج بتخطي إيفرتون وتعثر السيتي

تخطى أرسنال عقبة نظيره إيفرتون بهدفين مقابل لا شيء للأخير؛ ليأخذ خطوة عملاقة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ العام 2004.

قاد البديلان السويدي فيكتور يوكيريس واليافع ماكس دومان (16 عاما) أرسنال إلى تخطي إيفرتون بصعوبة 2-0، السبت، ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي، موسعا بذلك الفارق في صدارة الترتيب إلى تسع نقاط مع ملاحقه مانشستر سيتي الذي عاد بتعادل مخيّب من ميدان وست هام 1-1.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأحرز يوكيريس ودومان الهدفين في توقيت متأخر في الدقيقتين 89 و90+7 تواليا، وبات الأخير البالغ 16 عاما و73 يوما فقط، أصغر لاعب يسجّل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك أصغر هدّاف في تاريخ أرسنال.

ورفع أرسنال بتحقيقه انتصاره السادس مقابل تعادلين في آخر ثماني مباريات في الدوري، رصيده إلى 70 نقطة في المركز الأول من 31 مباراة، مبتعدا بتسع نقاط عن السيتي الثاني برصيد 61 الذي لعب مباراة أقل (30 مباراة).

كما أخذ جرعة معنوية في توقيت مناسب قبل استقباله باير ليفركوزن الألماني الثلاثاء ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (1-1 ذهابا).

ومارس أرسنال ضغطا كبيرا في سعيه لتسجيل هدف مبكر يفكّ من خلاله تكتّل إيفرتون في الخلف وتنظيمه الدفاعي، بيد أن ذلك لم يُترجم فرصا خطيرة واضحة على مرمى الحارس الدولي جوردان بيكفورد.

وسنحت الفرصة الخطيرة الأولى في المواجهة أمام إيفرتون، فبعد عرضية من السنغالي إيليمان ندياي من الجهة اليسرى حوّل مسارها الحارس الإسباني دافيد رايا، تهادت الكرة أمام دوايت ماكنيل الذي سدّدها بيسراه قوية من مسافة قريبة، أنقذها الإيطالي ريكاردو كالافيوري (17).

وسدّد ماكنيل بيسراه كرة قوية مقوّسة من خارج منطقة الجزاء، ارتدت من أعلى القائم الأيسر (18).

وأتبعه كيرنان ديوسبري-هول بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، أنقذها رايا (31).

وكاد كالافيوري يمنح التقدّم لأرسنال، بعدما حوّل برأسية من داخل منطقة الياردات الست ركنية بوكايو ساكا من الجهة اليمنى، لكن مايكل كين أنقذها قبل دخولها المرمى (38).

وسدّد المهاجم بيتو من غينيا بيساو بيمناه كرة من داخل منطقة الياردات الست أنقذها رايا ببراعة بعد ركلة ركنية (49).

وأحكم أرسنال سيطرته بعد ذلك بشكل واضح، فسدّد ساكا بيمناه كرة أرضية من الجهة اليمنى داخل المنطقة كرة أنقذها بيكفورد (60).

ومرّت تسديدة إيبيريتشي إيزي بيسراه من الجهة اليمنى داخل المنطقة بمحاذاة القائم الأيسر (64).

وجانبت رأسية كين من مسافة قريبة بعد ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى لعبها ماكنيل، القائم الأيمن (72).

وأنقذ بيكفورد مرماه مجددا أمام تسديدة إيزي بيمناه من خارج المنطقة (77).

وكوفئ أرسنال على ضغطه وسيطرته، فبعد عرضية من الجهة اليمنى لعبها دومان وأخطأ بيكفورد في التعامل معها، ارتدت الكرة بالبديل الإكوادوري بييرو هينكابييه وتهيّأت أمام يوكيريس الذي لم يجد صعوبة في إيداعها بيمناه داخل المرمى المشرّع أمامه(89).

هذا الهدف هو السادس عشر للسويدي في 40 مباراة خاضها مع أرسنال ضمن كافة المسابقات هذا الموسم.

ومن هجمة مرتدة أحرز دومان الهدف الثاني بعدما انطلق بالكرة وأودعها داخل المرمى المشرّع أمامه، مستغلا تقدّم بيكفورد وغيابه عن مرماه أثناء ركلة ركنية لإيفرتون.

برايتون يعود إلى الانتصارات

وبعد ثلاثة أيام من سقوطه الكبير خارج أرضه أمام ريال مدريد الإسباني 0-3 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، تعادل السيتي للمباراة الثانية تواليا، هذه المرة أمام وست هام 1-1.

وافتتح الدولي البرتغالي برناردو سيلفا التسجيل بعدما لعب بيسراه من زاوية ضيقة للجهة اليسرى داخل المنطقة، كرة مرّت من فوق الحارس المضيف الدانماركي مادس هرمانسن (31).

وأدرك اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس التعادل برأسية من داخل منطقة الياردات الست، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها جارود بوين وأخطأ الحارس الإيطالي لسيتي جانلويجي دوناروما في التعامل معها (33).

وسقط تشيلسي أمام ضيفه نيوكاسل 0-1.

وأحرز أنتوني غوردون هدف المباراة الوحيد، بعدما تابع من مسافة قريبة إلى داخل المرمى المشرّع أمامه، كرة مرّرها له المُنفرد جو ويلوك (18).

وتجمّد رصيد تشيلسي عند 48 نقطة في المركز الخامس، مقابل 42 نقطة لنيوكاسل في المركز التاسع.

وأسقط برايتون مضيفه سندرلاند 1-0، بهدف الغامبي يانكوبا مينتيه في الدقيقة 58.

ورفع برايتون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر، متفوقا بفارق الأهداف على فولهام الثاني عشر وسندرلاند الثالث عشر تواليا بالرصيد عينه.

وكان الحكم توماس كيرك ألغى بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "فار"، هدفا لسندرلاند حمل توقيع الشاب كريستوفر ريغ (18 عاما) بداعي التسلل (49).

وعاد بورنموث بتعادل سلبي من ميدان بيرنلي.

ورفع بورنموث رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، في حين وصل بيرنلي إلى 20 نقطة في المركز ما قبل الأخير.