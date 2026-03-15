إصابة أولريش تزيد متاعب حراسة المرمى في بايرن ميونخ

تفاقمت أزمة حراسة المرمى في صفوف بايرن ميونخ بعد تعرض الحارس سفين أولريش لإصابة في العضلة المقربة خلال مواجهة باير ليفركوزن. ويأتي ذلك في ظل استمرار غياب الحارس الأساسي مانويل نوير وإصابة الحارس البديل جوناس أوربيغ بارتجاج في المخ.

تلقى نادي بايرن ميونخ ضربة جديدة في مركز حراسة المرمى، بعدما أعلن اليوم الأحد أن الحارس سفين أولريش سيغيب مؤقتًا عن الملاعب بسبب إصابة بإجهاد في العضلة المقربة.

وأوضح النادي الألماني أن أولريش تعرض للإصابة خلال مواجهة باير ليفركوزن التي انتهت بالتعادل 1-1 أمس السبت، ما يزيد من تعقيد الوضع في هذا المركز.

ويأتي غياب أولريش في وقت يعاني فيه الفريق من نقص واضح في حراسة المرمى، إذ يواصل الحارس الأساسي مانويل نوير الغياب بسبب إصابة في العضلة الخلفية، بينما تعرض الحارس البديل جوناس أوربيغ لارتجاج في المخ خلال مباراة الفريق أمام أتالانتا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وخلال مواجهة ليفركوزن، جلس الحارس الشاب ليونارد بريسكوت (16 عامًا) على مقاعد البدلاء كخيار احتياطي.

ومن المنتظر أن يخوض بايرن ميونخ مباراة الإياب أمام أتالانتا الأربعاء المقبل، بعدما كان قد حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 6-1 في لقاء الذهاب بإيطاليا، فيما تشير تقارير إلى تفاؤل داخل النادي بإمكانية جاهزية أوربيغ للمشاركة في اللقاء.