غوارديولا: إهدار الفرص وراء تراجع نتائج مانشستر سيتي هذا الموسم

أقرّ الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بأن إهدار الفرص السانحة للتسجيل كان أحد أبرز الأسباب التي أثرت سلباً على نتائج فريقه خلال الموسم الحالي.

وأوضح غوارديولا أن فريقه صنع العديد من الفرص الكفيلة بحسم مباريات انتهت بالتعادل، مشيراً إلى أن وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد في التشكيلة هذا الموسم ربما ساهم في تراجع الفاعلية الهجومية للفريق.

وجاءت تصريحات المدرب عقب تعادل سيتي 1-1 أمام وست هام يونايتد، رغم هيمنته الواضحة على مجريات اللقاء وتسديده 24 كرة على المرمى دون أن يترجم سوى واحدة إلى هدف.

وقال غوارديولا للموقع الرسمي للنادي إن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، موضحاً أن المنافس استغل فرصة واحدة فقط للتسجيل، في حين سيطر فريقه على معظم فترات المباراة لكنه لم ينجح في ترجمة تفوقه إلى ثلاثة أو أربعة أهداف كما كان يحدث في مواسم سابقة.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن سيناريو إهدار الفرص تكرر في عدة مباريات هذا الموسم، مستشهداً بمواجهات أمام تشيلسي وبرايتون آند هوف ألبيون، بينما استثنى مباراتي الخسارة أمام أرسنال ومانشستر يونايتد، حيث أقرّ بأن الفريقين كانا الأفضل في تلك المواجهتين.

وأضاف أن الفريق يعاني من تذبذب في الأداء خلال المباراة الواحدة، مرجعاً ذلك إلى عملية التجديد في التشكيلة، لافتاً إلى أن إحدى اللقطات التي تلخص معاناة الفريق كانت فرصة اللاعب سافينيو أمام مرمى خالٍ في الدقائق الأخيرة من مباراة نوتنغهام فورست دون أن تتحول إلى هدف.

وفيما يتعلق بحظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع اتساع الفارق إلى تسع نقاط خلف المتصدر أرسنال، أكد غوارديولا أن المهمة أصبحت صعبة لكنها لم تنته بعد، خاصة مع وجود مباراة مؤجلة ومواجهة مباشرة مرتقبة أمام أرسنال، مضيفاً أنه سيبقى متفائلاً حتى يصبح حسم اللقب مستحيلاً، وعندها سيهنئ مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا على التتويج.