كأس الاتحاد الإفريقي: المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ ينقذ الزمالك بتعادل ثمين أمام أوتوهو الكونغولي

قاد المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ فريق الزمالك المصري إلى تعادل ثمين خارج ملعبه أمام أوتوهو الكونغولي (1-1)، السبت، في ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

حقق الزمالك المصري تعادلاً ثميناً خارج أرضه أمام مضيفه أوتوهو الكونغولي بنتيجة 1-1، مساء أمس السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بفضل هدف سجله المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وتقدم أصحاب الأرض أولاً عبر شارل أتيبو في الدقيقة 13 من ركلة حرة بعيدة المدى، قبل أن يرد الدباغ بهدف التعادل في الدقيقة 32 بعدما استغل كرة طويلة وسددها بقوة داخل الشباك، مانحاً فريقه نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في القاهرة يوم 22 آذار/ مارس.

وفي الشوط الثاني حاول أوتوهو استعادة التقدم وفرض سيطرة نسبية، إلا أن محاولاته افتقدت للدقة أمام المرمى، في حين اعتمد الزمالك على الدفاع والهجمات المرتدة وكاد البديل أحمد شريف أن يخطف هدف الفوز لكن تسديدته ذهبت بعيداً.

وبات الزمالك، المتوج باللقب مرتين، في وضع مريح نسبياً قبل مباراة الإياب على أرضه، بينما توقفت سلسلة انتصارات أوتوهو المتتالية على ملعبه عند أربعة انتصارات.

وفي مواجهة أخرى، فرّط المصري البورسعيدي في فوز كان قريباً أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بعدما تعادلا 1-1 في السويس. وسجل صلاح محسن هدف المصري من ركلة جزاء في الدقيقة 55، لكن الفريق الجزائري أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع عبر لطفي بوصوار بتسديدة قوية.

وشهد اللقاء تكافؤاً نسبياً بين الفريقين مع أفضلية للمصري في بعض الفترات، غير أن الحسم غاب عن الفرص القليلة التي سنحت للطرفين، قبل أن يخطف بلوزداد التعادل في اللحظات الأخيرة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة المقبل في الجزائر، فيما يواصل ستة أندية من شمال إفريقيا حضورها في الدور ربع النهائي للمسابقة.