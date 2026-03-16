انتخاب لابورتا رئيسا لنادي برشلونة لخمسة أعوام أخرى

أُعيد انتخاب خوان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم لمدة خمسة أعوام مقبلة بعدما فاز بتصويت القيادة بين أعضاء النادي الإسباني، مساء أمس الأحد.

وبعد منتصف الليل بقليل، أعلن النادي فوز لابورتا. وكان منافسه الوحيد فيكتور فونت أقر في وقت سابق بالهزيمة وهنأ لابورتا على "فوزه الذي لا جدال فيه".

وبعد انتهاء احتساب عدد الأصوات، أعلن برشلونة أن لابورتا حصل على 68 في المئة من الأصوات.

وذكر النادي أن أكثر من 48 ألف عضوا من أصل 114 ألف أدلوا بأصواتهم في ملعب كامب نو أو في أربع محطات اقتراع أخرى في جميع أنحاء كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا وفي أندورا.

وقال لابورتا في خطاب انتصاره الذي ألقاه داخل قاعة في ملعب كامب نو، محاطا بأعضاء مجلس إدارته القادم: "شكرا لهذا النادي الرائع، حيث لا يزال مشجعوه يصوتون لتحديد من سيكون رئيسهم ومجلس إدارتهم التنفيذي".

وكان لابورتا ترأس برشلونة في الفترة من 2003 إلى 2010 خلال أيام مجد المدرب جوسيب غوارديولا وليونيل ميسي عندما كان شابا.

وأعيد انتخابه في منصبه في 2021 عندما كان النادي في وضع اقتصادي مزر بعد الإنفاق الباذخ على اللاعبين من قبل الرئيس جوسيب بارتوميو والضربة المالية لجائحة فيروس كورونا.

وأقيمت الانتخابات في نفس اليوم الذي فاز فيه برشلونة على أشبيلية 5 - 2 ليحافظ على صدارة الدوري الإسباني.