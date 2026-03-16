ريال مدريد يستعيد مبابي وبيلينغهام وكاريراس قبل مواجهة مانشستر سيتي

تلقى ريال مدريد دفعة قوية قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مع عودة كيليان مبابي إلى التدريبات الجماعية واستعادة خدمات غود بيلينغهام وألفارو كاريراس، بعد غيابهم بسبب الإصابات.

تلقى ريال مدريد دفعة قوية قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع عودة الفرنسي كيليان مبابي إلى التدريبات الجماعية واستعادة خدمات الإنجليزي غود بيلينغهام والإسباني ألفارو كاريراس.

وسينضم اللاعبون الثلاثة إلى بعثة الفريق المتوجهة إلى إنجلترا، إلى جانب المدافع النمسوي دافيد ألابا، على أن يُستبعدوا من المشاركة كأساس في مباراة الثلاثاء، خاصة بعد فوز الفريق الإسباني ذهاباً 3-0، واستعداداً لمواجهة صعبة في الدوري ضد جاره أتلتيكو مدريد.

وعاد مبابي، الغائب منذ أواخر شباط/ فبراير بسبب التواء في الركبة اليسرى، إلى التدريبات يوم الأحد، وظهر في صور ومقاطع فيديو للنادي بشكل طبيعي للمرة الأولى منذ مواجهة بنفيكا في ملحق ثمن النهائي في 25 شباط/ فبراير. وقد يغتنم المدرب ألفارو أربيلوا فرصة المشاركة ببعض الدقائق تحضيراً للديربي أمام أتلتيكو.

ويتصدر مبابي قائمة هدافي ريال هذا الموسم برصيد 38 هدفاً في 33 مباراة، بعد غيابه عن آخر خمس مباريات للفريق. وإذا تعافى بالكامل، من المتوقع أن يشارك في معسكر منتخب فرنسا الدولي من 23 إلى 30 آذار/ مارس، الذي يشمل مباراتين وديتين أمام البرازيل وكولومبيا، قبل أقل من ثلاثة أشهر على كأس العالم 2026.

وكان بيلينغهام قد غاب عن الملاعب منذ الأول من شباط/ فبراير بسبب تمزق عضلي في الفخذ الأيسر، فيما غاب كاريراس عن لقاء الذهاب ضد سيتي بسبب إصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى، بينما يعاني ألابا من إصابة في ربلة الساق منذ أوائل آذار/ مارس.