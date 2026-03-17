أبطال أوروبا: أرقام الأربعاء تشير إلى الأفضلية التاريخية للفرق الكبرى قبل إياب ثمن النهائي

كشفت بيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أبرز الأرقام المرتبطة بمباريات الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تبرز التفوق التاريخي لفرق مثل برشلونة، بايرن ميونيخ، ليفربول وأتلتيكو مدريد على منافسيها الأوروبيين.

ويُظهر سجل برشلونة مواجهة الفرق الإنجليزية في الأدوار الإقصائية، حيث تأهل في 10 من أصل 15 مواجهة سابقة، بينما يسعى نيوكاسل لتعويض أدائه الضعيف خارج أرضه أمام الفرق الإسبانية.

وفي الوقت نفسه، يواصل بايرن ميونيخ سجل انتصاراته في المواجهات الإقصائية أمام الفرق الإيطالية، فيما يسعى هاري كاين للاقتراب من رقم قياسي شخصي في دوري الأبطال.

ليفربول بدوره يعيش تحدياً صعباً أمام غلطة سراي، الذي يسعى للتأهل إلى ربع النهائي لأول مرة منذ موسم 2012 - 2013، في حين يسعى أتلتيكو مدريد لتعزيز تفوقه التاريخي على الأندية الإنجليزية أمام توتنهام الذي يواجه صعوبة في تعديل النتيجة بعد خسارته الكبيرة ذهاباً.

تسلط هذه الأرقام الضوء على أهمية التفوق التاريخي والخبرة الأوروبية في تحديد حظوظ الفرق قبل مواجهات الإياب، مع بقاء الإثارة مفتوحة لكل النتائج على أرض الملعب.