عقوبات قارية تُقصي ماليزيا وتمنح فيتنام بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موقفه من أزمة إشراك لاعبين غير مؤهلين في التصفيات، بإقرار خسارة منتخب ماليزيا مباراتين اعتبارياً بنتيجة 3-0، ما أدى إلى تبخر آماله في بلوغ نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، مقابل تأهل منتخب فيتنام رسمياً.

وجاء القرار الصادر عن لجنة الانضباط والأخلاق بعد ثبوت مشاركة سبعة لاعبين بوثائق غير قانونية ضمن صفوف المنتخب الماليزي خلال المرحلة النهائية من التصفيات، وهو ما اعتبر خرقاً صريحاً للوائح.

ولم تقتصر العقوبات على الجانب الفني، إذ فرض الاتحاد القاري غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار على الاتحاد الماليزي، فيما استفادت فيتنام من القرار لتعزز صدارتها بفارق ست نقاط لا يمكن تعويضه، قبل جولة واحدة من نهاية المنافسات.

وبذلك، فقدت المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في نهاية الشهر الحالي أي قيمة تنافسية، بعدما حُسمت بطاقة التأهل رسمياً لصالح فيتنام.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد فتح تحقيقاً سابقاً في القضية، أفضى إلى إلغاء نتائج سابقة لماليزيا وفرض عقوبات مالية وإيقاف عدد من اللاعبين، على خلفية المخالفات ذاتها.