كفاراتسخيليا يقود باريس سان جيرمان بثقة نحو الحسم الأوروبي

يترقب باريس سان جيرمان تكرار تألق نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في مواجهة الإياب أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، بعدما لعب دوراً حاسماً في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق الباريسي 5-2 ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودخل كفاراتسخيليا بديلاً في الشوط الثاني والنتيجة متعادلة 2-2، ليقلب موازين اللقاء خلال دقائق، مسجلاً هدفين وصانعاً آخر، ويحصد جائزة أفضل لاعب، مؤكداً قدرته على التأثير في المباريات الكبرى.

ويعوّل المدرب لويس إنريكي على استمرار هذا الزخم، رغم تفضيله إبقاء اللاعب على دكة البدلاء في بعض المباريات، في إطار خيارات فنية تهدف إلى تحقيق أفضل توازن للفريق.

ورغم تذبذب مستواه في الدوري المحلي، حيث سجل أربعة أهداف فقط، إلا أن كفاراتسخيليا يبرز أوروبياً كأحد أهم أسلحة باريس، بمساهمته في 10 أهداف خلال البطولة هذا الموسم.

ومع اقتراب مواجهة الحسم في لندن، يبدو أن النجم الجورجي استعاد بريقه في التوقيت المثالي، ما يعزز حظوظ فريقه في العبور إلى الدور ربع النهائي ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب.