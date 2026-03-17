يوفنتوس يقترب من تأمين استمرارية سباليتي بعقد طويل الأمد

تتجه إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي نحو حسم ملف المدير الفني لوتشيانو سباليتي، عبر تمديد عقده لفترة جديدة تمتد حتى صيف عام 2027، مع إمكانية إضافة موسم آخر، وفق ما كشفته تقارير إعلامية.

وبحسب الصحفي المتخصص في شؤون النادي روميو أجريستي، فإن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق.

وكان سباليتي قد تولى قيادة الفريق في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي خلفًا لإيجور تيودور، بعقد قصير الأمد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن النتائج التي حققها مع الفريق دفعت الإدارة للتحرك مبكرًا لضمان استمراره.

ويقدم يوفنتوس أداءً مستقرًا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز الرابع، كما نجح سباليتي في تحقيق 16 انتصارًا خلال 29 مباراة قاد فيها الفريق حتى الآن.

وتعكس هذه الخطوة رغبة إدارة "السيدة العجوز" في الحفاظ على الاستقرار الفني والبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت تحت قيادة المدرب الإيطالي.