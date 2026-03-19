ليلة الأهداف الكبيرة: برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول يكتسحون نحو ربع النهائي

فرضت الأندية الكبرى سطوتها في دوري أبطال أوروبا بانتصارات عريضة، حسمت بها تأهلها إلى الدور ربع النهائي. وتألقت الهجمات بقيادة نجومها، في ليلة كروية حافلة بالأهداف والعروض القوية.

رافينيا يحتفل بتسجيل الهدف الأول لبرشلونة أمام نيوكاسل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025/26 على كامب نو، 18 آذار 2026 (Getty Images)

هيمنت الأندية الكبرى على إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أمطر كل من برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول شباك منافسيهم بانتصارات عريضة، حجزوا بها مقاعدهم في ربع النهائي عن جدارة.

وقدم برشلونة عرضاً هجومياً لافتاً باكتساحه نيوكاسل يونايتد 7-2، في مباراة تألق فيها الثنائي رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، ليضرب موعداً مع أتلتيكو مدريد الذي تأهل رغم خسارته أمام توتنهام.

محمد صلاح يحتفل بالهدف الرابع لليفربول أمام غلطة سراي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025/26 على أنفيلد، 18 آذار 2026 (Getty Images)

وفي مباراة أخرى، قلب ليفربول تأخره ذهاباً إلى فوز كبير 4-0 على غلطة سراي، بقيادة نجمه محمد صلاح الذي سجل وصنع، ليصطدم بحامل اللقب باريس سان جرمان في الدور المقبل.

هاري كاين يحتفل بالهدف الثاني لبايرن ميونيخ أمام أتالانتا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025/26، 18 آذار 2026 (Getty Images)

بدوره، واصل بايرن ميونيخ قوته الهجومية وتفوق على أتالانتا 4-1، بفضل ثنائية هاري كاين الذي بلغ هدفه الخمسين أوروبياً، ليحدد موعداً نارياً مع ريال مدريد في ربع النهائي.