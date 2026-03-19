ليلة الأهداف الكبيرة: برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول يكتسحون نحو ربع النهائي

هيمنت الأندية الكبرى على إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أمطر كل من برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول شباك منافسيهم بانتصارات عريضة، حجزوا بها مقاعدهم في ربع النهائي عن جدارة.
وقدم برشلونة عرضاً هجومياً لافتاً باكتساحه نيوكاسل يونايتد 7-2، في مباراة تألق فيها الثنائي رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، ليضرب موعداً مع أتلتيكو مدريد الذي تأهل رغم خسارته أمام توتنهام.
وفي مباراة أخرى، قلب ليفربول تأخره ذهاباً إلى فوز كبير 4-0 على غلطة سراي، بقيادة نجمه محمد صلاح الذي سجل وصنع، ليصطدم بحامل اللقب باريس سان جرمان في الدور المقبل.
بدوره، واصل بايرن ميونيخ قوته الهجومية وتفوق على أتالانتا 4-1، بفضل ثنائية هاري كاين الذي بلغ هدفه الخمسين أوروبياً، ليحدد موعداً نارياً مع ريال مدريد في ربع النهائي.
