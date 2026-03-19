هدف تاريخي لا يكفي: ليونيل ميسي يبلغ 900 وإنتر ميامي يودّع الكونكاكاف

سجّل ليونيل ميسي هدفه الـ900 في مسيرته، لكن إنتر ميامي خرج من كأس أبطال الكونكاكاف بعد تعادل مخيّب أمام ناشفيل. ورغم البداية المثالية، خطف الفريق الضيف بطاقة التأهل، مفسداً ليلة تاريخية للنجم الأرجنتيني.

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه رقم 900 في مسيرته الاحترافية، إلا أن هذا الإنجاز التاريخي لم يكن كافياً لإنقاذ إنتر ميامي من توديع بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، عقب تعادله 1-1 مع ناشفيل في إياب ثمن النهائي.

وبدأ ميسي اللقاء بقوة، إذ افتتح التسجيل مبكراً بعد سبع دقائق فقط، مانحاً فريقه أفضلية التأهل، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي. غير أن ناشفيل قلب المعطيات في الشوط الثاني، عندما أدرك التعادل عبر كريستيان إسبينوسا في الدقيقة 74، ليحسم بطاقة العبور مستفيداً من قاعدة الهدف خارج الأرض.

وخيم الخروج على أجواء حزينة في ملعب "تشايس ستاديوم" بمدينة فورت لودردايل، في مباراة حملت طابعاً وداعياً للملعب الذي احتضن الفريق منذ انطلاقته، وكان يُفترض أن تتحول إلى ليلة احتفالية بإنجاز ميسي التاريخي.

ورفع ميسي رصيده إلى 81 هدفاً مع إنتر ميامي منذ انضمامه عام 2023، فيما توزعت بقية أهدافه بين برشلونة (672 هدفاً) وباريس سان جرمان (32 هدفاً)، إضافة إلى 115 هدفاً دولياً مع منتخب الأرجنتين.

ورغم بلوغه هذا الرقم الاستثنائي، لا يزال ميسي خلف غريمه كريستيانو رونالدو الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين برصيد يفوق 960 هدفاً، فيما تبقى أرقام الأسطورة البرازيلية بيليه محل جدل إحصائي.

ويواصل ميسي، البالغ 38 عاماً، تعزيز إرثه الكروي، مع توقعات بمشاركته في نهائيات كأس العالم المقبلة، في وقت مدد فيه عقده مع إنتر ميامي حتى عام 2028، ما يفتح الباب أمامه لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية.