تقارير استخباراتية أميركية: مخاطر من هجمات لمتطرّفين في كأس العالم المرتقب

حذّرت تقارير استخباراتية من مخاطر أمنية تهدد بطولة كأس العالم، تشمل هجمات محتملة على البنية التحتية واندلاع اضطرابات، في ظل تأخر تمويل مخصصات الأمن في الولايات المتحدة.

ملعب "مت لايف" المقرر أن يستضيف مباريات في كأس العالم المرتقب، الولايات المتحدة (Getty Images)

حذرت تقارير استخباراتية من احتمال استهداف متطرفين ومجرمين لبطولة كأس العالم لكرة القدم، في ظل تأجيل صرف مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتأمين الفعالية مما تسبب في تأخر استعدادات الولايات المتحدة.

وأشارت التقارير التي نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء ولم يُكشف عنها سابقا، والصادرة عن مسؤولين ​اتحاديين ومسؤولين في الولايات وأيضا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى مخاطر هجمات متطرفة تشمل استهداف البنية التحتية لوسائل النقل واحتمال ‌اندلاع اضطرابات مدنية مرتبطة بحملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الهجرة.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم، وهي واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية في العالم، في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، وتستضيفها 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم أن الإجراءات الأمنية في مثل هذه الفعاليات تكون مشددة على الدوام، فإن مسؤولي إنفاذ القانون الأميركيين رفعوا حالة التأهب بشكل خاص منذ ​اندلاع الحرب على إيران، وأبدوا مخاوفهم من التهديدات بهجمات للرد.

وكثف مسؤولون يعملون على التحضير للبطولة في الولايات المتحدة تحذيراتهم في الأسابيع القليلة الماضية، ​بشأن تأخر صرف 625 مليون دولار من المنح الأمنية الاتحادية المخصصة للفعالية، التي كانت ضمن مشروع قرار الإنفاق المدعوم من ⁠الجمهوريين في تموز/ يوليو 2025.

وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، المكلفة بتوزيع هذه الأموال، في تشرين الثاني/ نوفمبر إنها تتوقع تخصيصها في موعد أقصاه 30 ​كانون الثاني/ يناير.

وبعد استفسارات أجرتها "رويترز" هذا الشهر على أثر شكاوى المسؤولين والمنظمين من أنهم لم يتلقوا شيئا حتى الآن، أعلنت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، الأربعاء، ​أنها منحت تلك المخصصات، قائلة إن الأموال "ستعزز الاستعدادات الأمنية".

ومع انطلاق أولى المباريات في المكسيك في 11 حزيران/ يونيو، تليها الولايات المتحدة وكندا في اليوم التالي، دخلت الولايات والمدن المستضيفة مرحلة متقدمة من التخطيط تشمل كيفية الحماية من الهجمات المحتملة. وقال عدد من المسؤولين المشاركين، إن تأخر التمويل والتحذيرات الأمنية زادا من صعوبة هذه العملية المعقدة أصلا.

وأشار تقرير استخباراتي صادر ​عن ولاية نيوجيرسي في كانون الأول/ ديسمبر 2025، يتناول تهديدات محتملة للمباريات التي تستضيف الولاية، ومن بينها المباراة النهائية، إلى هجمات محلية في الآونة الأخيرة وإحباط ​مخططات إرهابية وتصاعد وتيرة الدعاية المتطرفة. ولفت التقرير إلى احتمال اندلاع تجمعات بلا تنظيم مدفوعة بالتوتر بين عدد من الدول.

تأخر التمويل ومخاوف بشأن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية

ألقى الديمقراطيون ‌بالمسؤولية على ⁠وزيرة الأمن الداخلي الأميركية المنتهية ولايتها، كريستي نويم، في تأخير صرف الأموال المخصصة للأمن.

بعدما حجب مكتب الأمن الداخلي تحت قيادة نويم، العام الماضي، مئات الملايين من الدولارات عن 12 ولاية يقودها الديمقراطيون وكذلك واشنطن العاصمة، في سياق ضغوط لتعزيز تنفيذ إجراءات الهجرة.

وفي المقابل، اتّهم المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيس إنجل، الديمقراطيين بالوقوف وراء تأخير التمويل، مشيرا إلى خلافات حول أساليب إنفاذ قوانين الهجرة.

وقال إنجل في بيان، "يركز الرئيس على جعل هذه النسخة من كأس العالم الأعظم على الإطلاق مع ​ضمان أن تكون الأكثر أمانا في التاريخ... ​على الديمقراطيين التوقف عن هذه ⁠الألاعيب".

وفي إحاطة استخباراتية أسبوعية لـ"فيفا" بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير، حذر محللون من أن تزايد الاحتجاجات ضد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في المدن، نتيجة تشديد قوانين الهجرة، قد يسهل وقوع "أعمال عدائية ينفذها أشخاص بشكل فردي أو عناصر متطرفة".

وفرض ​ترامب أيضا حظرا كليا أو جزئيا على سفر مواطني أكثر من 30 دولة، من بينها إيران، التي تجري محادثات ​مع "فيفا" لنقل مبارياتها ⁠إلى المكسيك بسبب صراعها الحالي مع الولايات المتحدة.

وتأهلت 3 دول أخرى يواجه مشجعوها حظرا على السفر فرضه ترامب، وهي هايتي وساحل العاج والسنغال، للمشاركة في البطولة.

المخاوف الأمنية تمتد لفعاليات الجماهير

عبر عدد من مسؤولي كأس العالم والمسؤولين الحكوميين عن قلقهم البالغ إزاء فعاليات "مهرجان مشجعي فيفا"، التي تتيح لأعداد كبيرة من الناس مشاهدة المباريات ⁠معا على ​شاشات عرض.

وأُلغيت فعالية مهرجان المشجعين، التي كان من المقرر إقامتها في حديقة "ليبرتي ستيت ​بارك" في مدينة نيوجيرسي طوال فترة البطولة، بشكل غير متوقع الشهر الماضي واستُبدلت بتجمعات أصغر.

وقالت حاكمة ولاية نيوجيرسي، ميكي شيريل، آنذاك إن تنظيم عدد من الفعاليات الصغيرة سيتيح لعدد أكبر من سكان ​المنطقة الاستمتاع بالتجربة.

كما أشار مصدر مطلع على التخطيط، إلى أن المخاوف الأمنية شكلت أحد العوامل المؤثرة في القرار.