فينيسيوس يقود الريال لحسم الديربي والاستمرار في مطاردة برشلونة

قاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد المنقوص عدديا إلى تخطي جاره أتلتيكو بتسجيله ثنائية في الفوز 3-2، ليل الأحد – الإثنين، ضمن المرحلة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما احتاج برشلونة إلى تألق حارس مرماه جوان غارسيا لتخطي رايو فايكانو 1-0.

وأحرز فينيسيوس (52 من ركلة جزاء و72) والأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (56) أهداف الريال، والنيجيري أديمولا لوكمان (33) والأرجنتيني ناهويل مولينا (66) هدفيّ أتلتيكو.

وأنهى ريال ديربي العاصمة بعشرة لاعبين بعد طرد فالفيردي لركله لاعب الوسط البديل لأتلتيكو أليكس بايينا (77).

ورفع ريال رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر برصيد 73، فيما بقي أتلتيكو رابعا برصيد 57 نقطة.

ولاحت أمام ريال فرصتين في أول 10 دقائق لافتتاح التسجيل، حملت الأولى توقيع المخضرم داني كارفاخال بتسديدة بيمناه من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس الأرجنتيني الضيف خوان موسو (3)، والثانية بتسديدة قوية للمتألق فالفيردي بيمناه من الجهة اليمنى داخل المنطقة، ردّها القائم الأيسر (9).

ووّجه أتلتيكو إنذارا أول لأصحاب الأرض، بتسديدة أرضية من مسافة قريبة للمدافع ماركوس يورنتي، تصدّى لها الحارس الأوكراني أندري لونين ببراعة (10).

وسدّد فينيسيوس كرة من مسافة قريبة أنقذها الأرجنتيني جوليانو سيميوني من على خط المرمى (22).

وعلى عكس المجريات، افتتح الضيوف التسجيل، بعدما لعب الظهير الإيطالي ماتيو روتجيري عرضية أرضية من الجهة اليسرى، هيّأها الأرجنتيني جوليانو سيميوني بالكعب أمام لوكمان الذي أسكنها من على مشارف منطقة الياردات الست في الزاوية الأرضية اليمنى (33).

ومرّت رأسية الفرنسي أوريليان تشواميني من مسافة قريبة بمحاذاة القائم الأيسر بعد عرضية متقنة من كارفاخال من الجهة اليمنى (42).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد خطأ من المدافع السلوفاكي دافيد هانتسكو على المغربي إبراهيم دياز، ترجمها فينيسيوس بنجاح مغالطا موسو إلى يمينه (52).

ومنح فالفيردي التقدّم للريال، بعدما قطع الكرة من الجهة اليمنى داخل المنطقة من مواطنه البديل خوسيه ماريا خيمينيس، وأسكنها أرضية في الزاوية اليسرى (56).

وأدرك مولينا التعادل بتسديدة صاروخية بيمناه من الجهة اليمنى خارج المنطقة استقرت في الزاوية العليا اليسرى (66).

وأعاد فينيسيوس الريال إلى التقدُّم من جديد بطريقته الخاصة، بعدما أسكن الكرة بطريقة رائعة بيمناه من الجهة اليسرى من على مشارف المنطقة في الزاوية اليمنى (72).

وتغلّب برشلونة على ضيفه رايو فايكانو 1-0 بهدف الأوروغواياني رونالد أراوخو برأسية بعد ركنية من البراتغالي جواو كانسيلو (24).

وشارك الحارس جوان غارسيا أساسيا بعدما كان خرج في الدقيقة 82 من مواجهة نيوكاسل الأخيرة في دوري الأبطال بسبب إصابة طفيفة.

غارسيا يتألّق مجددا

وقال غارسيا في تصريح لشبكة "دازون" للبث التدفقي "كنا نعرف مدى أهمية تحقيق هذا الفوز قبل فترة التوقف الدولي، وقد فعلنا ذلك، لكن صحيح أننا عانينا أكثر مما كنا نرغب".

وأضاف "كانوا يعرفون كيف يلحقون بنا الأذى، ولم نكن في المستوى نفسه الذي قدمناه خلال الاستحواذ على الكرة قبل كل شيء. كنا نعرف أننا يجب أن نفوز، وما يفعله الآخرون لا يعتمد علينا".

وشهدت المباراة العديد من الفرص السانحة للتسجيل لكلا الطرفين، لكن الفريق المضيف خرج بشباك نظيفة لأول مرة بعد ثلاث مباريات في مختلف المسابقات بفضل تألُق غارسيا الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وهذه الخسارة الأولى لرايو فاليكانو في الدوري منذ الثاني من كانون الثاني/ يناير بعد سلسلة من ست مباريات حقق فيها الفوز مرتين مقابل أربعة تعادلات، ليتجمد بذلك رصيده عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر بعد احتفاله ببلوغ ربع نهائي مسابقة "كونفرنس ليغ" في منتصف الأسبوع المنقضي.

وحقق أتلتيك بيلباو انتصاره الأول في الدوري بعد تعادل وخسارتين تواليا، على حساب ضيفه ريال بيتيس 2-1.

سجّل داني فيفيان (25) وأويهان سانسيت (45) هدفيّ الفريق الباسكي، مقابل هدف بابلو فورنالس للفريق الأندلسي (75).

ورفع بيلباو رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع، مقابل 44 نقطة لبيتيس في المركز الخامس.

وقلب ديبورتيفو ألافيس تأخره 0-3 أمام مضيفه سيلتا فيغو إلى انتصار 4-3.

وتقدّم سيلتا فيغو بأهداف فيران جوتجلا (19 و37) وهوغو ألفاريز (27)، لكن ألافيس عاد من بعيد بأهداف توني مارتينيز (45+3 و74) وأنخيل بيريز (50) والبديل الجزائري عبد الرحمن رباش (78).

ورفع ألافيس رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس عشر، مقابل 41 نقطة لسيلتا فيغو في المركز السادس.