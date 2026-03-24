الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جيمي ليويلينغ في وديتي سويسرا وغانا

يغيب جيمي ليويلينغ، لاعب فريق شتوتغارت، عن مباراتي منتخب ألمانيا الوديتين ضد سويسرا وغانا، بسبب إصابة في ربلة الساق.

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة سويسرا يوم الجمعة المقبل، ثم غانا بعد ثلاثة أيام، ضمن تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن ليويلينغ غادر المعسكر.

وكان يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب، قد استبعد بالفعل لاعبي خط الوسط، ألكسندر بافلوفيتش وفيليكس نميشا، من القائمة بسبب الإصابة، واستدعى أنغيلو ستيلر وكريس فوريتش من فريق شتوتغارت لتعويضهما، لكن من غير المتوقع ضم أي لاعب آخر لتعويض غياب ليويلينغ.

وفي الحصة التدريبية الأولى للمنتخب في هيرتسوغين آوراخ بولاية بافاريا، غاب ناثانيال براون، ظهير أيسر فريق آينتراخت فرانكفورت، بعد إصابة طفيفة تعرض لها خلال خسارة فريقه 1-2 أمام ماينز نهاية الأسبوع الماضي.

وأكمل أنطونيو روديغر وكاي هافرتز، نجما ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي على الترتيب، تدريبات فردية في صالة الألعاب الرياضية لأسباب تتعلق بإدارة الأحمال.

وعقب الحصة التدريبية، من المقرر أن يتحدث جوشوا كيميش، قائد منتخب ألمانيا، في مؤتمر صحفي عن الأهداف الرئيسية للمنتخب في كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.