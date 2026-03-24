مبابي يعلن تعافيه من إصابة الركبة واستعداده للعودة مع منتخب فرنسا

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أن الإصابة التي تعرض لها في ركبته أصبحت من الماضي، مشيرًا إلى جاهزيته للمشاركة في المواجهتين الوديتين المقبلتين لمنتخب فرنسا لكرة القدم أمام البرازيل وكولومبيا.

وأوضح مهاجم ريال مدريد، في تصريحات أدلى بها أمس الإثنين، أنه اتبع برنامجًا تدريجيًا للعودة إلى الملاعب بعد تعافيه من التواء في الركبة، معربًا عن أمله في استعادة تأثيره الحاسم خلال الفترة المقبلة.

وكان مبابي قد عاد مؤخرًا إلى المشاركة كبديل في مباراتي فريقه أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وذلك بعد غياب استمر خمس مباريات بسبب الإصابة.

وأشار قائد المنتخب الفرنسي إلى أنه عانى خلال فترة الإصابة من مشاعر الإحباط والقلق، مؤكدًا أن الألم اختفى بالكامل، وأن حالته البدنية أصبحت مستقرة. كما نفى وجود أي مخاوف بشأن مشاركته في كأس العالم 2026، مشددًا على أن الأمر لم يكن محل شك في أي مرحلة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الفرنسي نظيره منتخب البرازيل لكرة القدم، قبل لقاء منتخب كولومبيا لكرة القدم، ضمن تحضيراته للاستحقاق العالمي المرتقب، حيث شدد مبابي على أن هذه المباريات تأتي بهدف الاستعداد الجاد، قائلاً إن الفريق “لن يذهب في رحلة ترفيهية، بل للتحضير لكأس العالم”.

وفي سياق متصل، علّق مبابي على مسألة المدرب المقبل للمنتخب بعد كأس العالم 2026، معتبرًا أن القرار يعود للاتحاد الفرنسي، وسط تكهنات بترشيح زين الدين زيدان لخلافة ديدييه ديشان.