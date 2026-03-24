ملحق مونديال 2026: منتخب إيطاليا من عملاق إلى فريق فقد هيبته

يواجه منتخب إيطاليا اختبارًا صعبًا في الملحق الأوروبي لمونديال 2026 بعد تراجع مستواه وفقدانه هيبته على الساحة الدولية.

بعد غيابه عن آخر نسختين من كأس العالم لكرة القدم، تحول منتخب إيطاليا من أحد عمالقة اللعبة إلى فريق فقد هيبته على الساحة الدولية، ما اضطره لخوض الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال للمرة الثالثة على التوالي، على أمل أن يكون النجاح هذه المرة.

ويستعد الـ"أتزوري" لمواجهة ضيفه إيرلندا الشمالية، الخميس، في برغامو ضمن نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي.

وبحسب مسؤولي كرة القدم الإيطالية، يعود تراجع مستوى المنتخب، المتوج أربع مرات بكأس العالم ومرتين بكأس أوروبا، إلى عدة أسباب.

مسار انحداري بعد 2006

في التاسع من تموز/ يوليو، تحتفل إيطاليا بالذكرى العشرين لتتويجها الرابع بكأس العالم، حين فازت باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح في نهائي ناري في برلين (1-1 بعد التمديد، 5-3 بركلات الترجيح).

لكن الذكرى قد تكون مؤلمة إذا وجد الـ"أتزوري" نفسه مرة أخرى متفرجًا على مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 حزيران/ يونيو و19 تموز/ يوليو.

وبعد حلوله ثانياً في مجموعته خلف النرويج في التصفيات، ما زال المنتخب الإيطالي قادرًا على بلوغ المونديال، لكنه مضطر للنجاة من الملحق الذي أطاح به في نسختي 2018 و2022.

وفي حال فوزه على إيرلندا الشمالية الخميس، سيخوض نهائي المسار بعد خمسة أيام أمام الفائز من مباراة ويلز والبوسنة.

قبل أقل من خمس سنوات، كانت إيطاليا على عرش القارة بعد تتويجها بلقب كأس أوروبا 2021، لكن ذلك الإنجاز بدا أشبه بـ"خداع بصري" لمنتخب يخيب آمال جماهيره باستمرار: خروج من دور المجموعات في مونديالي 2010 و2014، إقصاء من ثمن نهائي النسخة الأخيرة من كأس أوروبا في 2024، وتراجع في التصنيف العالمي حتى المركز الحادي والعشرين في آب/ أغسطس 2018 (يحتل الآن المركز 13).

وقال حارس مرماه الأسطوري والمدير الحالي لبعثة المنتخب، جانلويجي بوفون، مؤخراً: "نتائج اليوم تعود إلى عشرين عاماً، حين كنا نعتمد على قوتنا وعلى لاعبين مثل بوفون و(فابيو) كانافارو و(فرانشيسكو) توتي، واعتقدنا أنهم سيكونون أبديين".

وأضاف: "حتى حينها، كان يجب إعادة التفكير في النماذج التقنية والتكتيكية، لكننا تصرفنا كالزيز الذي لا يفكر بالمستقبل"، مستشهداً بقصة النملة والزيز للفرنسي جان دو لا فونتان.

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد الإيطالي، غابرييلي غرافينا، لصحيفة "كورييري ديلو سبورت": "كرة القدم خلال العشرين أو الثلاثين عاماً الماضية تغيرت. لم تعد اللعبة التقنية التي كنا أسيادها. ما زالت تقنية، لكن السرعة وبالأخص العامل البدني أصبحا الغالبين".

منظومة تكوين تحتاج إلى إصلاح

بعد عقود من إنتاج مواهب استثنائية مثل جوزيبي مياتسا وغاني ريفيرا وباولو روسّي وروبرتو بادغو، لم يعد الـ"كالتشو" قادراً، بحسب كثر، على إنجاب لاعبين من طينة النجوم الحاليين، الفرنسي كيليان مبابي أو الإسباني لامين جمال.

لكن تشيزاري برانديلي، الذي أشرف على المنتخب بين 2010 و2014، يعترض على هذه النظرية في حديث لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، قائلاً: "ليس صحيحاً أنه لم يعد هناك مواهب في إيطاليا. بل إننا نسيء رعايتهم".

وبرأيه: "مشكلة كرة القدم الإيطالية هي التكوين. لو ظهر لاعب مثل كلامين جمال لدينا قبل عشر سنوات، لجعلناه يهرب. مدربونا كانوا سيحرمونه متعة اللعب، ويغرقونه بالمخططات التكتيكية وواجبات شغل المساحات".

أما بوفون، فيرى أنه "يجب البدء من الأساس. يمكننا إحداث التأثير الحقيقي بين عمر السابعة والثالثة عشرة".

الإيطاليون... عملة نادرة في الدوري

وقال غرافينا مؤخراً: "المالكون الأجانب لأندية الدوري الإيطالي يرون المنتخب الوطني مصدر إزعاج".

ويرى، كما الحال مع المدرب السابق لميلان فابيو كابيلو، أن الـ"أتزوري" يعاني لأن أندية الدوري تفضل اللاعبين الأجانب على الإيطاليين.

وأوضح كابيلو في مقابلة مع "غازيتا ديلو سبورت": "حتى العقد الأول من الألفية، كان أفضل لاعبي العالم يأتون إلى دورينا، وكانوا مثالا يحتذي به لاعبونا. اليوم بات عدد الإيطاليين في الدوري أقل، أما الأجانب الذين يشغلون أماكنهم، فنوعية العديد منهم متواضعة".

وتدعم الأرقام ذلك، إذ أن 33% فقط من لاعبي الدوري الإيطالي هذا الموسم يمكن استدعاؤهم للمنتخب.

وفي الدوريات الخمسة الكبرى، وحده الدوري الإنجليزي الممتاز يستخدم عدداً أقل من اللاعبين المحليين (29.2%)، بينما تبدو فرنسا وألمانيا أكثر "حماية" للمحليين بنسبة 37.5% للأولى و41.5% للثانية.

لكن المدرب الحالي غينارو غاتوزو يقلل من شأن الجدل، قائلاً: "لا فائدة من التذمر بشأن أمر لا يمكن تغييره".