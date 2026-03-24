نظام جديد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب الحرب

سونغ مين-كيو يصارع على الكرة مع لاعبي فيسيل كوبي خلال إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في كوبي، اليابان (Getty Images)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقامة مباريات الدور ثمن النهائي لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام التجمع من مباراة واحدة في جدة، وذلك بعد تأجيلها في وقت سابق نتيجة الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران والتطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الاتحاد أن مواجهات هذا الدور ستُلعب يومي 13 و14 نيسان/ أبريل على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل، بمشاركة أندية بارزة مثل الاتحاد والأهلي حامل اللقب والهلال، إلى جانب فرق من الإمارات وقطر وإيران.

وتشهد هذه المرحلة مواجهات قوية، أبرزها لقاء الاتحاد مع الوحدة الإماراتي، فيما يواجه الأهلي والهلال كلاً من الدحيل والسد، إضافة إلى مواجهة تجمع شباب الأهلي الإماراتي وتراكتور الإيراني، على أن تستكمل الأدوار النهائية للبطولة في جدة بين 16 و25 من الشهر ذاته.

وفي سياق متصل، أشار الاتحاد القاري إلى تعديل نظام بطولات أخرى، حيث ستُقام أدوار متقدمة من دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي بنظام المباراة الواحدة أيضًا، تماشيًا مع ازدحام الروزنامة القارية.