العراق على أعتاب حلم المونديال… وأرنولد: أسعدوا 46 مليون عراقي

يواصل منتخب العراق استعداداته المكثفة في مدينة مونتيري المكسيكية، تحضيرًا لمواجهة الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام ضمن الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في وقت شدد فيه المدرب الأسترالي غراهام أرنولد على ضرورة تحقيق الفوز لإسعاد الجماهير العراقية.

ورفع “أسود الرافدين” من نسق تدريباتهم بإجراء حصة تدريبية ثالثة، شهدت التحاق عدد من المحترفين في الدوريات الأوروبية، من بينهم كيفن يعقوب وإيمار شيّر وماركو فرج، بعد انضمام أسماء أخرى في وقت سابق، ما عزز جاهزية المنتخب قبل المواجهة المرتقبة في 31 آذار/ مارس الجاري.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت إلى المكسيك قادمة من العاصمة الأردنية عمّان، عبر طائرة خاصة وفّرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب إغلاق الأجواء في عدد من دول المنطقة على خلفية التوترات العسكرية.

وأكد أرنولد، في تصريحات نقلها الاتحاد العراقي، أهمية التركيز على الجوانب الإيجابية، مشيدًا بالتزام اللاعبين رغم مشقة السفر، ومشيرًا إلى أن الفريق يملك الوقت الكافي للوصول إلى الجاهزية المثالية قبل اللقاء الحاسم.

وأضاف أن المنتخب يتمتع بثقة كبيرة وقدرة على المنافسة، خاصة في ظل جاهزية اللاعبين الذين ينشطون مع أنديتهم، مؤكدًا أن اختياره لقائمة من 28 لاعبًا يأتي في إطار خلق التنافس للوصول إلى التشكيلة الأفضل.

ويطمح العراق إلى حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته الوحيدة في مونديال 1986، فيما عبّر المدرب عن أمله في أن تتكرر “صدفة المكسيك” مجددًا، مطالبًا لاعبيه بالتركيز على هدف واحد: إسعاد نحو 46 مليون عراقي.