محمد صلاح سيرحل عن ليفربول نهاية الموسم... ما السبب؟

أعلن فريق ليفربول أن مهاجمه والنجم المصري محمد صلاح سيرحل عنه في نهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة امتدت لتسع سنوات توّج خلالها بلقب الدوري مرتين وببطولة دوري أبطال أوروبا وألقاب أخرى.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي "توصل المهاجم إلى اتفاق مع الـ’ريدز’ سيختتم بموجبه فصلا رائعا دام تسع سنوات في أنفيلد".

وأضاف "أعرب صلاح عن رغبته في إعلان هذا الأمر للمشجعين في أقرب وقت ممكن لضمان الشفافية بشأن مستقبله، احتراما وتقديرا لهم".

وصل المهاجم المصري البالغ 33 عاما إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في عام 2017، وقد شارك في 435 مباراة مع ناديه الإنجليزي، وسجل 255 هدفا ليصبح ثالث أفضل هدّاف في تاريخ النادي.

وعلى الصعيد الجماعي، توّج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، وببطولة دوري أبطال أوروبا، من بين عدة ألقاب أبرزها مونديال الأندية، وكأس السوبر الأوروبية.

وفي نيسان/ أبريل 2025، جدّد "الفرعون المصري" عقده مع ليفربول حتى 2027 بحسب الصحافة الرياضية، مكافأة منطقية بعد أشهر لامعة تُوّج خلالها بجائزة أفضل لاعب في الموسم 2024-2025 في "بريميرليغ".

وكان صلاح قد غادر ملعب "أنفيلد" بسبب إصابة عضلية بعدما سجّل هدفا لفريقه بمواجهة غلطة سراي التركي (4-0)، وهي نتيجة اتاحت للريدز تعويض خسارتهم في مواجهة الذهاب 1-0 والتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح في ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة كأساسي بعد فترة تراجع غير معهودة في مستواه.

وبدا أن صلاح الذي نادرا ما يغيب بسبب الإصابة، قد عاد إلى تشكيلة ليفربول الأساسية بعد خلاف حاد مع مدربه الهولندي أرنه سلوت في وقت سابق من الموسم، والذي أدى إلى استبعاده من التشكيلة لعدة مباريات.

في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، انتقد بشدة وضعا اعتبره "غير مقبول وغير عادل" بعدما بدأ ثالث مباراة تواليا من على دكة البدلاء.

وقال الجناح أمام الصحافيين في تصريح ناري "أشعر أن النادي قدّمَني ككبش فداء. لست المشكلة، لقد فعلت الكثير لهذا النادي. لا يجب أن أقاتل يوميا من أجل مركزي، لأنني استحقه".

وعلى الرغم من مستواه الجيد في الفترة الأخيرة، لم يسجّل صلاح سوى خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مقارنة بـ29 هدفا في الموسم الماضي الذي تُوّج فيه ليفربول باللقب

وكتب ليفربول "سيحين وقت الاحتفال الكامل بإرثه وإنجازاته في وقت لاحق من العام، عندما يودّع أنفيلد".