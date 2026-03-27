مبابي يقود فرنسا لتجاوز البرازيل 2-1 في مباراة ودية

كيليان مبابي يحتفل بعد تسجيله هدفًا في مباراة ودية بين فرنسا والبرازيل، 26 آذار 2026 (Getty Images)

سجل كيليان مبابي هدفًا ومرر كرة حاسمة ليقود منتخب فرنسا للفوز على البرازيل 2-1 في مباراة ودية، مساء أمس الخميس، ضمن استعدادات الفريقين لنهائيات كأس العالم 2026.

على الرغم من طرد دايو أوباميكانو في الدقيقة 55، حافظ الفرنسيون على تفوقهم بفضل هدفي مبابي (32) وأوغو إيكيتيكيه (65)، قبل أن يقلص غليسون بريمر الفارق لأبطال العالم خمس مرات (78).

وبهذا الهدف، أصبح مبابي على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي المسجل باسم أوليفييه غيرو.

شهدت المباراة غياب العديد من النجوم من الجانبين، إلا أن الهجوم الفرنسي بقي بقيادة مبابي، ميكايل أوليسيه، وعثمان ديمبيليه، الذي صنع الهدف الأول.

تستعد فرنسا لمواجهة ودية أخرى أمام كولومبيا، الأحد، بينما يسعى منتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي لاستعادة توازنه بمواجهة كرواتيا، الثلاثاء.