ملحق مونديال 2026: إيطاليا والدنمارك وتركيا تقترب من النهائيات

إيطاليا والدنمارك وتركيا تقترب من التأهل إلى مونديال 2026 بعد فوزها في نصف نهائيات الملحق الأوروبي، فيما السويد تواجه بولندا لتحديد البطاقة الأخيرة.

ريكاردو كالاوري من إيطاليا يواجه غاستين ديفيني من إيرلندا الشمالية، 26 آذار 2026 (Getty Images)

اقتربت منتخبات إيطاليا، الدنمارك، وتركيا من التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد فوزها مساء أمس الخميس على إيرلندا الشمالية 2-0، مقدونيا الشمالية 4-0، ورومانيا 1-0 على التوالي، في نصف نهائي ثلاثة من المسارات الأربعة ضمن الملحق الأوروبي.

في إيطاليا، سجل ساندرو تونالي ومويس كين هدفي الأزوري، ليواجه المنتخب الإيطالي في نهائي المسار الأول البوسني في زينيتسا بعد تعادله مع ويلز 1-1 وحسم الفوز بركلات الترجيح 4-2.

وفي الدنمارك، اكتسح المنتخب المقدوني 4-0 بفضل ثنائية غوستاف إيزاكسن، ليلاقي تشيكيا في نهائي المسار الرابع بعد فوز الأخيرة على أيرلندا بركلات الترجيح 4-3.

أما تركيا، فحسمت نصف النهائي بهدف فردي من الظهير الأيسر فردي كاديوغولو، لتواجه كوسوفو الفائزة 4-3 على سلوفاكيا في نهائي المسار الثالث بالعاصمة بريستينا الثلاثاء المقبل.

في المسار الثاني، ستلتقي السويد وبولندا في مواجهة نهائية مفتوحة بعد فوز الأولى على أوكرانيا 3-1، والثانية على ألبانيا 2-1، لتحديد المتأهل الأخير إلى النهائيات.

بهذه النتائج، يبدو أن القارة الأوروبية تقترب من حسم معظم بطاقات الملحق المؤهلة إلى المونديال في وقت مبكر، مع تبقي المواجهات النهائية التي ستحدد المصير الأخير للفرق.