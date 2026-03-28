استعدادات مونديال 2026: السنغال تغلب بيرو وكوريا الجنوبية تسقط أمام ساحل العاج برباعية

تواصل المنتخبات استعداداتها لمونديال 2026، المقرر أن يبدأ في الحادي عشر من حزيران/ يونيو، وضمن الاستعدادات انتصر السنغال بثنائية على بيرو، فيما ألحق ساحل العاج هزيمة قاسية بكوريا الجنوبية، والمنتخب السعودي يستدعي عددًا من اللاعبين لمعسكره التدريبي.

احتفال لاعبي السنغال بالهدف الأول من أقدام نيكولاس جاكسون ضد بيرو (Getty Images)

تبدأ بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام في الحادي عشر من حزيران/ يونيو، وتستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي سياق الاستعدادات للبطولة، انتصرت السنغال وديًا على بيرو بهدفين دون رد، واستغلت الفرصة لترفع كأس أمم إفريقيا أمام الجماهير، رغم تجريدها منه على الورق، وفي مباراة أخرى، انتصر ساحل العاج برباعية دون مقابل على كوريا الجنوبية، فيما استدعى مدرب المنتخب السعودي الحارسَ محمد العويس، لينضم إلى معسكر المنتخب.

السنغال تنتصر في مباراتها الأولى بعد تتويجها بأمم إفريقيا

تغلبت السنغال، في أول مباراة لها منذ تتويجها بلقب كأس الأمم الإفريقية على أرض الملعب قبل أن تُجرَّد منه لاحقًا على الورق لصالح المغرب، على بيرو 2-0 في مباراة ودية، السبت، على ملعب ستاد دو فرانس، استعدادًا لمونديال 2026.

ورغم غياب عدد من لاعبيها الأساسيين عن التشكيلة بداعي الإصابة أو للراحة، مثل ساديو مانيه، وكاليدو كوليبالي، والحارس إدوارد مندي، وإليمان ندياي، فرض "أسود التيرانغا" سيطرتهم وافتتحوا التسجيل عبر نيكولاس جاكسون في الدقيقة 41.

وفي مطلع الشوط الثاني، ضاعف جناح كريستال بالاس الإنجليزي، إسماعيلا سار النتيجة في الدقيقة 54.

واستغل السنغاليون هذه المباراة، الأولى لهم منذ انتهاء كأس الأمم الإفريقية، لعرض الكأس أمام جماهيرهم، رغم استمرار الإجراءات أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وسيخوض المنتخب السنغالي مباراة ودية ثانية، لكن على أرضه هذه المرة، ضد غامبيا، الثلاثاء.

ويتأهل "أسود التيرانغا" إلى كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المقرر أن تستمر من تاريخ 11 حزيران/ يونيو حتى 19 تموز/ يوليو،حيث سيواجهون فرنسا أولًا في المجموعة التاسعة، قبل لقاء النرويج، ثم الفائز من ملحق العراق – بوليفيا.

كوريا الجنوبية تسقط أمام ساحل العاج

وسقطت كوريا الجنوبية بقيادة نجمها هيونغ مين سون، أمام ساحل العاج 0-4 في مباراة ودية استعدادًا لمونديال 2026 لكرة القدم.

وشارك نجم لوس أنجليس الأميركي في الشوط الثاني مع مجموعة من البدلاء، بعد تقدم ساحل العاج بهدفي إيفان غيسان في الدقيقة 35، وسيمون أدينغرا في الدقيقة 45+1، قبل أن يضيف مارسيال غودو الثالث في الدقيقة 62، ويختم البديل ويلفرد سينغو الرباعية في الدقيقة 90+3.

وتخوض كوريا الجنوبية مباراة ودية ثانية في فيينا أمام النمسا، فيما تواجه ساحل العاج إسكتلندا في ليفربول.

وهذه الخسارة هي الأولى لكوريا الجنوبية بعد 3 انتصارات متتالية، على غانا وبوليفيا والباراغواي، والأولى أيضًا أمام منتخب إفريقي منذ خسارتها أمام غانا بالنتيجة 2-3، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وتلعب كوريا الجنوبية في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في المجموعة الأولى التي تضم المكسيك وجنوب إفريقيا والدنمارك أو تشيكيا.

وفي المقابل، تخوض ساحل العاج مبارياتها في المجموعة الخامسة مع ألمانيا، والإكوادور، وكوراساو.

السعودية تستدعي الحارس محمد العويس

واستدعى المدرب الفرنسي، هيرفيه رونار، حارس مرمى نادي العلا، محمد العويس، للالتحاق بمعسكر الأخضر في جدة قبل المغادرة إلى صربيا، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم لكرة القدم 2026، الذي يستمر حتى 31 آذار/ مارس.

وكان المنتخب السعودي قد تلقى خسارة قاسية أمام نظيره المصري بالنتيجة 0-4، الجمعة، على ملعب الإنماء بجدة.

واستدعى رونار أيضًا كلًّا من اللاعبين؛ نواف بوشل، وخليفة الدوسري، ومحمد محزري، ومحمد المجحد، وعبدالعزيز العليوة، واستبعد مراد الهوساوي، وتركي العمار، وعلي لاجامي وحسن كادش، بالإضافة إلى متعب الحربي بسبب حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي السبت إلى العاصمة الصربية بلغراد، استكمالًا للمعسكر الإعدادي والمتضمن مواجهة منتخب صربيا وديًا، الثلاثاء المقبل.

وتلعب السعودية مبارياتها في كأس العالم في المجموعة الثامنة مع إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.