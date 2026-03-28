استعدادات مونديال 2026: فوز للمجر واليابان وتعادل لكندا في مباراة مثيرة وقطر تتأهب للبطولة

تبدأ بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام في الحادي عشر من حزيران/ يونيو، حين تستضيف البطولة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي سياق الاستعدادات للبطولة، هزم المجر سلوفينيا بهدف وحيد، فيما استطاع المنتخب الكندي العودة من هدفين دون مقابل لخطف تعادل مثير، واليابان تعود منتصرة من إسكتلندا، والمنتخب القطري يكثّف الجهود البدنية والتكتيكية لبلوغ البطولة في أحسن حالة ممكنة.

المجر تهزم سلوفينيا بهدف يتيم

حقق المنتخب المجري فوزًا صعبًا على نظيره المنتخب السلوفيني بالنتيجة 1-0، في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "بوشكاش أرينا".

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب سابولتش شون في الدقيقة 79، بعدما استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية في الشباك.

وشهدت المباراة إثارة مبكرة حين ألغى حكم اللقاء هدفًا للمنتخب السلوفيني سجله دانييل شتورم في الدقيقة 14، بعد العودة لتقنية الفيديو التي أكدت وجود حالة تسلل.

وفرض المنتخب المجري سيطرته على معظم فترات اللقاء، إذ حاول القائد دومينيك سوبوسلاي وزملاءه اختراق الدفاع السلوفيني المنظم عبر الكرات العرضية والتسديدات المتوسطة، فيما اعتمدت سلوفينيا على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت بعض الخطورة عبر المهاجم أندراز شبورار.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، نجحت المجر في تسيير الدقائق الأخيرة بذكاء وانضباط دفاعي كبير أمام محاولات سلوفينيا لإدراك التعادل، لتنتهي المواجهة بفوز معنوي هام للمجر وسط أجواء حماسية من الجماهير في بودابست.

كندا تنجو بتعادل مثير مع أيسلندا استعدادا للمونديال

استدرك منتخب كندا تأخره بهدفين أمام ضيفه منتخب أيسلندا في تعادل مثير بنتيجة 2-2 اليوم السبت، في المواجهة الودية الدولية التي جمعت بينهما على ملعب "بي إم أو فيلد" في مدينة تورنتو الكندية.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بدأت بتقدم المنتخب الأيسلندي بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم أوري أوسكارسون في الدقيقتين التاسعة و21، لينتهي الشوط الأول بتفوق الضيوف.

ونجح المنتخب الكندي في العودة خلال الشوط الثاني بفضل ركلتي جزاء، نفذهما بنجاح اللاعب جوناثان ديفيد في الدقيقتين 67 و75، بعد تعرض تاجون بوشانان ودانيال غيبسون للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وأنهى منتخب كندا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد تاغون بوشانان في الدقيقة 80، لكنه نجح في الحفاظ على شباكه خلال الدقائق العشر الأخيرة.

واتسمت المباراة بالندية والعديد من التوقفات بسبب الإصابات والتبديلات، إذ أجرى مدرب منتخب كندا عدة تغييرات لتعزيز الضغط الهجومي، كما أجرى مدرب منتخب أيسلندا عدة تغييرات أبرزها الدفع بالثنائي أندري بالدورسون وميكايل أندرسون.

وتستضيف كندا كأس العالم 2026 رفقة الولايات المتحدة والمكسيك، وستلعب ضمن المجموعة الثانية بجانب قطر وسويسرا ومنتخب سيتحدد عبر الملحق.

اليابان تهزم إسكتلندا وديا استعدادا لمونديال 2026

حقق المنتخب الياباني فوزا وديًا على أرض منافسه الإسكتلندي بنتيجة 1-0، اليوم السبت، في لقاء أقيم على ملعب " هامبدن بارك" بالعاصمة الإسكتلندية غلاسغو، ضمن استعدادت الفريقين لكأس العالم 2026.

وسجل جونيا إيتو، لاعب غينت البلجيكي، هدف المباراة الوحيد للمنتخب الياباني في الدقيقة 84.

ويعتبر المنتخب الياباني من أقوى الفرق الآسيوية فيما يتعلق بحضوره في كأس العالم، إذ لم يغب عن نهائيات المونديال منذ صعوده للمرة الأولى في عام 1998، كما أنه شارك كوريا الجنوبية في استضافة مونديال 2002 وشارك في جميع النسخ بعد ذلك.

وحقق المنتخب الياباني نتيجة الصعود إلى دور الستة عشر 4 مرات، كان أخرها في النسخة الماضية 2022 في قطر، حين خرج الفريق على يد كرواتيا بضربات الترجيح، لكن الأداء القوي للفريق في تلك النسخة وفوزه على إسبانيا وألمانيا في دور المجموعات عكسا إنطباعًا إيجابيًا على قدرة هذا الفريق على مقارعة الكبار في المونديال.

وسيخوض المنتخب الياباني ودية أخرى تقام يوم الثلاثاء المقبل، حين يحل ضيفًا على المنتخب الإنجليزي في ملعب "ويمبلي".

وسيشارك المنتخب الياباني في المجموعة السادسة بالبطولة، إلى جانب منتخبات هولندا وتونس والفائز من الملحق الأوروبي بين السويد وبولندا.

وعلى الجانب الآخر، عاد المنتخب الإسكتلندي للمشاركة مجددًا في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998، إذ فشل في بلوغ الحدث الأكبر في عالم كرة القدم طيلة تلك السنوات، كما أنه ظل بعيدًا عن بطولة كأس أمم أوروبا ولم يتمكن من التأهل للنهائيات حتى عام 2020، ثم شارك في النسخة التي أقيمت العام قبل الماضي في ألمانيا.

وبوجود نجوم مثل سكوت ماكتوميناي، وكيران تيرني، ونجم ليفربول أندرو روبرتسون، سيحاول المنتخب الإسكتلندي تحقيق نتيجة أفضل من الخروج من دور المجموعات، إذ سيسعى لبلوغ دور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال، والتي بلغت 9 مشاركات.

ويشارك منتخب إسكتلندا في المجموعة الثالثة بالبطولة إلى جانب منتخبات البرازيل والمغرب وهاييتي، وسيخوض مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب ساحل العاج.

منتخب قطر يواصل تحضيراته المكثّفة استعدادًا للمونديال

يواصل منتخب قطر الأول لكرة القدم تحضيراته في معسكره المقام حاليًا في الدوحة، ضمن المرحلة الإعدادية لخوض منافسات كأس العالم 2026، وسط مؤشرات إيجابية تعكس ارتفاع الروح المعنوية وحالة من التركيز لدى اللاعبين والجهاز الفني، في إطار السعي للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل البطولة العالمية.

وشهدت تدريبات العنّابي القطري خلال معسكر شهر آذار/ مارس وتيرة متصاعدة، إذ ركز الجهاز الفني بقيادة الإسباني جولين لوبيتيغي على تكثيف العمل البدني والتكتيكي، إلى جانب تعزيز الانسجام بين اللاعبين، بما يخدم تطلعات الفريق لتقديم مستويات تنافسية في البطولة المقبلة.

وتسود المعسكر أجواء من الجدية والانضباط، في ظل إدراك اللاعبين لأهمية المرحلة الحالية التي تمثل جزءًا أساسيًا من التحضيرات النهائية، إذ يسعى كل عنصر لإثبات جاهزيته الفنية والبدنية، تمهيدًا للاستقرار على التشكيلة الأساسية.

وفي السياق ذاته، عكس اليوم الإعلامي الذي نظمه المنتخب القطري في الدوحة حالة التركيز والطموح داخل صفوف الفريق، حين ظهر اللاعبون بصورة إيجابية خلال جلسات التصوير الخاصة بالبطولة، في ظل تنظيم حافظ على سير البرنامج التدريبي دون تأثير.

وأكد عدد من لاعبي المنتخب القطري جاهزيتهم لخوض التحدي، مشددين على أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب أعلى درجات الالتزام، إلى جانب الدور المهم للدعم الجماهيري في تحفيزهم لتحقيق نتائج إيجابية.

ويواصل الجهاز الفني للعنّابي العمل على استثمار فترة التوقف الدولي، من خلال رفع الجاهزية البدنية وتطبيق الجوانب التكتيكية، إلى جانب دراسة خوض مباريات ودية تتيح تقييم مستوى الفريق قبل المرحلة الأخيرة من التحضيرات.

ويأمل المنتخب القطري أن يسهم معسكر آذار/ مارس في تحقيق استفادة فنية وبدنية كبيرة، تمهيدًا للظهور بصورة مغايرة في مونديال 2026، ومواصلة تطور الكرة القطرية على الساحة الدولية.