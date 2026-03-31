نيوكاسل يتمسّك بهاو رغم النتائج السلبية ويؤجّل الحسم للموسم المقبل

تمسّك نادي نيوكاسل يونايتد بمدربه إيدي هاو، مؤكدًا عدم نيته إجراء تغيير فني في الوقت الراهن رغم تراجع النتائج. وشدّدت الإدارة على تركيزها على إنهاء الموسم بشكل إيجابي، مع تأجيل بحث مستقبل الجهاز الفني إلى ما بعد نهايته.

أكّد الرئيس التنفيذي لنادي نيوكاسل يونايتد، ديفيد هوبكينسون، أن إدارة النادي لا تعتزم إجراء تغيير على الجهاز الفني في الوقت الحالي، مشدّدًا على استمرار الثقة بالمدرب إيدي هاو حتى نهاية الموسم.

ويأتي هذا الموقف رغم تراجع نتائج الفريق مؤخرًا، إذ خرج من دوري أبطال أوروبا بعد خسارة ثقيلة أمام برشلونة، إضافة إلى سقوطه محليًا أمام سندرلاند، ما أدى إلى تراجعه للمركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح هوبكينسون أن تركيز النادي ينصب حاليًا على المباريات المتبقية من الموسم، رافضًا الانشغال بالتكهنات حول مستقبل المدرب أو تغييرات محتملة في الصيف، قائلاً إن تقييم المرحلة المقبلة سيتم في الوقت المناسب.

كما أشار إلى أن النادي يهدف لإنهاء الموسم بصورة إيجابية، رغم ابتعاده بفارق سبع نقاط عن المراكز المؤهلة للمشاركة الأوروبية.

وفيما يتعلق باللاعبين، تطرّق إلى الشائعات المرتبطة بإمكانية رحيل عدد من الأسماء البارزة مثل ساندرو تونالي وبرونو غيمارايش، مؤكدًا أن أي صفقة مستقبلية ستتم وفق شروط النادي، ومشدّدًا على أن الإدارة لن تكرر الجدل الذي رافق صفقة انتقال ألكسندر إيزاك في الفترة الماضية.