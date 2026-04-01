منتخب العراق يتأهل إلى المونديال بعد غياب 40 عاما

أنهى منتخب العراق أربعة عقود من الغياب، ودوّن عودة تاريخية إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على بوليفيا بنتيجة 2-1 في المواجهة الفاصلة التي احتضنتها مونتيري.

في إنجاز تاريخي طال انتظاره، حجز منتخب العراق بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد غياب دام أربعة عقود، إثر فوزه المثير على نظيره البوليفي بنتيجة 2-1 في المباراة الفاصلة التي أقيمت بمدينة مونتيري في المكسيك، فجر اليوم الأربعاء.

وسجل هدفي "أسود الرافدين" كل من علي الحمادي وأيمن حسين، ليمنحا منتخب بلاده عودة تاريخية إلى المونديال، بعدما كانت مشاركته الوحيدة السابقة في نسخة 1986. في المقابل، اكتفى المنتخب البوليفي بهدف وحيد عبر لاعبه الشاب مويسيس بانياغوا.

وبهذا التأهل، ينضم العراق إلى مجموعة قوية تضم منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج، في نسخة مرتقبة من البطولة التي ستُقام في أميركا الشمالية. كما ارتفع عدد المنتخبات العربية المشاركة إلى ثمانية، في رقم قياسي غير مسبوق.

وجاء هذا الإنجاز رغم ظروف صعبة أحاطت بتحضيرات المنتخب العراقي، حيث واجه صعوبات لوجستية وسفر معقدة بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة، ما اضطره لتغيير خطط الإعداد والتنقل في اللحظات الأخيرة.

من جهته، أشاد المدرب غراهام أرنولد بروح لاعبيه القتالية، مؤكدًا أن الفريق نجح في إسعاد الملايين داخل العراق، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

ويُعد هذا التأهل تتويجًا لمسيرة طويلة خاضها المنتخب في التصفيات، خاض خلالها أكثر من عشرين مباراة، ليؤكد عودته إلى الساحة العالمية بعد سنوات من الغياب.