المغرب يوجّه بوصلته نحو مونديال 2026 بعيدا عن جدل "كان"

شدّد مدرب المنتخب المغربي، محمد وهبي، على أن تركيز "أسود الأطلس" ينصبّ بالكامل على التحضير لكأس العالم 2026، عقب الفوز الودي على باراغواي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم مساء الثلاثاء على ملعب بولار.

وجاءت تصريحات وهبي بعد فترة شهدت جدلاً واسعاً على خلفية نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاحقاً اعتبار السنغال خاسرة، رغم فوزها الميداني، بسبب انسحاب لاعبيها خلال المباراة.

وأوضح المدرب أن الأجواء داخل المعسكر كانت مستقرة، قائلاً إن الأيام الماضية لم تترك أي أثر سلبي على اللاعبين أو الجهاز الفني، مؤكداً أن الجميع يعمل بروح واحدة من أجل الهدف الأكبر، وهو الاستعداد للمونديال.

وأضاف أن مسؤولية الطاقم الفني تنحصر في تجهيز الفريق، بينما تقع على عاتق الاتحاد مهمة حماية المجموعة، معبّراً عن ثقته الكاملة في المنظومة، ومشدداً على أن التركيز منصب منذ الآن على الاستحقاق العالمي.

وعلى صعيد الجماهير، لم يهيمن الجدل الإفريقي على أجواء المباراة، رغم حضور جماهيري مغربي لافت، اكتفى بعضه بترديد هتافات "بطل إفريقيا" في الدقائق الأخيرة.

وكان "كاف" قد عدّل نتيجة نهائي البطولة بعد قبول الطعن المغربي، معتبراً أن انسحاب لاعبي السنغال يُعد مخالفة للوائح، ليُحتسب اللقاء خسارة اعتبارية للسنغال بنتيجة 3-0، بدلاً من فوزها السابق 1-0.

من جهته، لجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) للطعن في القرار، في خطوة تبقي الملف مفتوحاً حتى إشعار آخر.