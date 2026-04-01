مونديال 2026: إيطاليا تغيب للمرة الثالثة تواليا وتأهل البوسنة والسويد وتركيا وتشيكيا

سيغيب منتخب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم هذا العام بعد إخفاقه بالتأهل للبطولة للمرة الثالثة على التوالي، فيما تأهلت منتخبات البوسنة والهرسك وتركيا والسويد وتشيكيا إلى النهائيات عبر تصفيات الملحق الأوروبي.

فشلت إيطاليا في تجنب ما يُعتبر كارثة بالنسبة لبلد يتنفس كرة القدم، وأخفقت في التأهل إلى النهائيات لمرة ثالثة تواليا بسقوطها بركلات الترجيح أمام مضيفتها البوسنة والهرسك التي تأهلت بصحبة السويد وتركيا وتشيكيا، الثلاثاء، في الملحق الأوروبي لمونديال 2026.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وللمرة الثالثة تواليا، وجدت إيطاليا نفسها مجبرة على خوض الملحق الأوروبي بعد فشلها في التأهل عن مجموعتها، فتكرر سيناريو نسختي 2018 و2022 حين غابت عن نهائيات روسيا وقطر.

خسرت إيطاليا في ملحق نهائيات 2018 أمام السويد 0-1 ذهابا خارج أرضها وتعادلت إيابا 0-0 وغابت عن البطولة للمرة الأولى منذ 1966، ثم سقطت في نصف نهائي الملحق الأوروبي لنسخة 2022 على أرضها أمام مقدونيا الشمالية 0-1 تلقته في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وحلّت إيطاليا ثانية في تصفيات النسخة المقبلة بعد خسارتها ذهابا وإيابا أمام إيرلينغ هالاند ورفاقه في المنتخب النرويجي بمجموع 1-7، ما اضطرها لخوض الملحق حيث تجاوزت إيرلندا الشمالية 2-0 في نصف نهائي المسار الأول الأسبوع الماضي، قبل أن تسقط بطلة العالم أربع مرات أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح 1-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في زينيتسا.

ودفعت إيطاليا ثمن طرد أليساندرو باستوني في الدقيقة 41 من لقاء تقدمت خلاله عبر مويس كين (15) قبل أن يعادل البديل هاريس تاباكوفيتش في أواخر الشوط الثاني (79).

وستخوض البوسنة والهرسك بالتالي النهائيات للمرة الثانية، بعد أولى عام 2014، حيث ستلعب في المجموعة الثانية التي تضم كندا وقطر وسويسرا.

الخيبات تتواصل

ومنذ تتويجها بلقبها العالمي الرابع عام 2006 بقيادة مارتشيلو ليبي، عاشت إيطاليا خيبة كبيرة في النهائيات بخروجها من الدور الأول في نسختي 2010 و2014 قبل أن تفشل في التأهل إلى النسخات الثلاث التالية.

وفي ظل التقهقر الحالي، بدا تتويجها بلقب كأس أوروبا صيف 2021 مجرد صحوة مؤقتة بعدما مُنيت بعدها مباشرة بخيبة فشل التأهل إلى مونديال قطر 2022.

ولا يبدو أن الأمر يتعلق بالمنتخب الوطني وحسب، بل بمكانة أنديته التي لم تفز بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2010 حين أحرزه إنتر بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

في زينيتسا، كانت البداية لصالح إيطاليا من ناحية الضغط والاستحواذ.

وأثمر ذلك عن هدف التقدم في الدقيقة 15 عبر كين بتسديدة رائعة من خارج المنطقة بعد خطأ فادح في التمرير من الحارس نيكولا فاسيلييف، فوصلت الكرة إلى نيكولو باريلا الذي مررها لمهاجم فيورنتينا السابق.

وتحسن أداء أصحاب الأرض بعد الهدف وكانوا قريبين من إدراك التعادل في أكثر من مناسبة لكن من دون توفيق قبل أن تتعرض إيطاليا لصفعة قاسية بطرد باستوني بالبطاقة الحمراء بعد خطأ على عمار ميميتش كونه كان المدافع الأخير (41).

واضطر المدرب جينارو غاتوزو إلى التضحية بماتيو ريتيغي لصالح فيديريكو غاتي بهدف تعويض النقص في الخط الخلفي.

وكما كان متوقعا، ضغط أصحاب الأرض منذ بداية الشوط الثاني وهددوا مرمى جانلويجي دوناروما في أكثر من مناسبة وسط تكتل دفاعي لإيطاليا التي كادت أن توجه الضربة القاضية لمضيفتها من انفرد لكين لكنه سدد الكرة فوق العارضة (60).

وتواصل الضغط ومعه تألق دوناروما الذي أنقذ فريقه في مناسبات عدة، أبرزها لبنجامين طاهروفيتش (72)، قبل أن ينحني حارس مانشستر سيتي الإنجليزي أخيرا أمام البديل هاريس تاباكوفيتش الذي كان في المكان المناسب لمتابعة الكرة في الشباك إثر رأسية من إيدين دجيكو صدها الحارس الإيطالي بعد عرضية من عمار ديديتش (79).

وصمد الإيطاليون حتى نهاية الوقت الأصلي ثم تحسن أداؤهم لكن ذلك لم يكن كافيا، ما اضطرهم لخوض ركلات الترجيح التي أخفق فيها بيو إسبوزيتو وبراين كريستانتي.

يوكيريس يحمل السويد إلى النهائيات

وقاد فيكتور يوكيريس منتخب السويد إلى النهائيات للمرة الثانية فقط في آخر 20 عاما، بتسجيله هدف الفوز على بولندا 3-2 في الرمق الأخير في نهائي المسار الثاني.

وسجل مهاجم أرسنال الإنجليزي هدف التأهل في الدقيقة 88 من اللقاء، فيما كان الهدفان الآخران لأنتوني إيلانغا (19) وغوستاف لاغيربييلكه (44) وهدفا بولندا لنيكولا جاليفسكي (33) وكارول سفيديرسكي (55).

وتلعب السويد في مشاركتها الثالثة عشرة ضمن المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان وتونس.

ولعب يوكيريس الدور الرئيس في عودة السويد إلى النهائيات بعد غيابها عن نسخة 2022، بتسجيله ثلاثية الفوز على أوكرانيا 3-1 في نصف نهائي هذا المسار، معوضا بأفضل طريقة غياب مهاجم ليفربول الإنجليزي ألكسندر أيزاك للإصابة.

تركيا تنهي حلم كوسوفو

في بريشتينا، انتهى حلم منتخب كوسوفو الذي كان صاحب أدنى تصنيف بين منتخبات الملحق، ببلوغ أول بطولة كبرى بعد نحو عقد من انضمامه إلى الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا)، بخسارته أمام ضيفته التركي بهدف سجله كريم أكتورأوغلو (53).

وستخوض تركيا النهائيات لأول مرة منذ حصولها على المركز الثالث المفاجئ في كوريا الجنوبية واليابان 2002.

وستلعب تركيا ضمن المجموعة الرابعة رفقة أستراليا والباراغواي والولايات المتحدة، صاحبة الضيافة بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وبلغت تشيكيا النهائيات للمرة الأولى منذ 2006 بفوزها على ضيفتها الدانمارك بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي في نهائي المسار الرابع.

وسجل بافل سولتش (3) ولاديسلاف كريتشي (100) هدفي تشيكيا التي ستخوض النهائيات للمرة الثانية فقط بعد الاستقلال عن سلوفاكيا، بعد أولى عام 2006 حين خرجت من الدور الأول، فيما حرمت الدنمارك من مشاركة ثالثة تواليا وسابعة في تاريخها رغم هدفي يواكيم أندرسن (72) وكاسبر هوغ (111).

وتلعب تشيكيا في النهائيات ضمن المجموعة الأولى التي تضم شريكة الضيافة المكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية.